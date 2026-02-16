Името на сп. "Космос" – в Космоса с любезното съдействие на Соломон Паси

То е на марка на Атлантическия клуб, а семейството на президента му с последните си български левове купи люти чушки и любимото списание на поколения българи

Юбилейната пощенска марка на Атлантическия клуб с логото на вестник “24 часа” и това на списание “Космос” полетя на борда на космическия кораб SpaceX Dragon Grace по време на мисията Ax-4 на Axiom Space, завръщайки се успешно на Земята.

Изстрелян на 25 юни 2025 г. от стартов комплекс 39A в космическия център “Кенеди” във Флорида, корабът достигна Международната космическа станция с екипажа на историческата мисия Ax-4. По време на полета си марката прекара над 20 дни в Космоса, обикаляйки Земята 320 пъти на височина приблизително 400 км, със скорост над 27 000 км/ч, изминавайки общо над 13,5 милиона километра, преди успешно да се приземи край бреговете на Сан Диего на 15 юли 2025 г.

Артефактът е символ на десетилетна национална традиция в областта на космическата наука, технологии и индустрия – отбелязват от Атлантическия клуб в писма до двете редакции. Именно върху тази историческа и научна основа България изгражда своето съвременно присъствие в Космоса – част от което е фестивалът "Ало, Космос! Говори България!".

Оттам посочват още, че подкрепата на списание “Космос” и вестник “24 часа” играе ключова роля за мисията на фестивала.

“Ало, Космос” не само представя постиженията на науката, а изгражда среда, в която децата и младите хора започват да вярват, че могат да сбъднат най-смелите си мечти – да полетят, да завоюват Нобелова награда или “Оскар”, уточняват от Атлантическия клуб. Според тях с участието си във фестивала “24 часа” и “Космос” осигуряват равен и безплатен достъп за деца и младежи, инвестират в дългосрочния човешки капитал на България.

Двете реплики на историческата марка ще бъдат връчени на “24 часа” и списание “Космос” на официална церемония.

А президентът на Атлантическия клуб Соломон Паси за пореден път демонстрира любовта си към списание “Космос” по своя неповторим начин. За това съобщи във фейсбук съпругата му Гергана Паси: “Последната семейна покупка в български левове - люти чушки и списание “Космос”.

