Всички медалисти от ден №9 на олимпиадата

Сашо Кадиев кум на актьора Евгени Будинов

Сашо Кадиев кум на актьора Евгени Будинов СНИМКА: ГЕРБ Банкя

В тесен кръг популярният актьор и бивш народен представител от ГЕРБ - Евгени Будинов и неговата очарователна половинка Поля официално сключиха граждански брак.

Първи сред присъстващите бе кметът на район Банкя – Рангел Марков,който имаше честта официално да обяви младото семейство и брака за сключени. Г-н Марков отправи сърдечни поздравления към младоженците и им поднесе специален подарък, превръщайки ритуала в емоционално начало на техния съвместен път.

До младоженците неотлъчно бяха и техните свидетели – семейство Кадиеви, които добавиха още повече топлина към празника на новото семейство.

На сватбата бе и Ванеса Филипова, организационен секретар на ГЕРБ Банкя. Като млад творец, преминал през школата на театрално студио „Смехурко" и отдадена на актьорското майсторство, тя присъства не само като представител на структурата, но и като съмишленик по призвание на популярния актьор. Ванеса лично поздрави семейство Будинови и отправи поздравленията от името на районната структура на ГЕРБ. .

