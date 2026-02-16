12-годишната дъщеря на Ким Кардашиян ще стартира собствен бизнес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест, Норт, ще лансира своя собствена модна и бижутерийна марка, съобщи "Дейли мейл".

12-годишната Норт, която наскоро се появи с неоново синьо коса и тениска на Баленсиага за 795 долара, докато пазаруваше в Ню Йорк, ще си извоюва място в модната индустрия и има пълната подкрепа на известната си майка.

45-годишната Кардашиян вече е подала три заявки за регистрация на търговска марка за новата линия, наречена „NOR11", в няколко категории, пише в. "Сън".

Името на марката, NOR11, изглежда е комбинация от първите три букви от името на Норт и възрастта, на която тя за първи път измислила линията.

Едната търговска марка е за облекло и аксесоари, включително рокли, обувки, шапки и чорапи.

Друга е за часовници и бижута, като гривни, колиета, обици и пръстени.

Третата търговска марка е за различни видове чанти, включително ръчни чанти, портмонета и козметични кутии.

Данните показват, че заявленията за регистрация на търговските марки са подадени от "KimYe's Kid Inc.", която е регистрирана в Калифорния през август 2023 г.

Въпреки че името на компанията е почит към двамата родители, изглежда, че рапърът няма почти никакво участие в разрастващата се империя.

Според регистрите на щата Калифорния, Кардашиян е посочена като единствения управител.

Навлизането на Норт в модния свят обяснява някои от последните й публикации в Instagram от декември, в които тя и приятелите й носят черни шапки с логото „NOR11".

Норт следва семейния модел, що се отнася до брандирането, тъй като майка й включи името й в марката си "Skims", а баща й – сега официално известен като Йе – изгради мултимилиардно наследство с марката си "Yeezy", базирана на прякора му „Yeezus".

Освен Норт, Кардашиян и бившият й съпруг имат двама сина – Сейнт, на 10 години, и Псалм, на 6 години, и дъщеря – Чикаго, на 8 години.

Те финализираха развода си през ноември 2022 г. след почти седем години брак.

През 2025 г. Уест говори за различията в отглеждането на децата между него и Кардашиан.

„От всички марки, които съм създал, не притежавам името и образа или поне 50% от правата върху децата си", каза противоречивата хип-хоп звезда в интервю в Ютюб.

„Децата ми са знаменитости, а аз нямам думата."

„Така че тази бяла жена и това бяло семейство контролират тези изключително влиятелни чернокожи деца, които са наполовина деца на Йе."

Миналата седмица Норт пусна рап песен, която се казва "PIERCING ON MY HAND" (ПИЪРСИНГ НА РЪКАТА МИ).

Въпреки че Норт вече е рапирала в някои от песните на баща си, кредитите за новата й песен в Спотифай са оставени празни, докато в Ютюб е посочено, че тя е написана, продуцирана и изпълнена само от Норт.

Източник сподели пред "Дейли мейл", че Уест не е участвал в продуцирането на песента на дъщеря си, въпреки че тя я е изпълнила наскоро, когато се е присъединила към него на сцената в Мексико Сити.

През януари Кардашиян разкри, че Норт се обучава вкъщи, докато беше гост в подкаста „Khloe In Wonder Land" (Клои в страната на чудесата) на сестра си Клои Кардашиян.

„Вкъщи тя прави осемчасови сесии в музикалното студио, където продуцира и пише. Ще добавя, че тя пише всичките си текстове като част от тестовете си по правопис. Вкъщи правим всички неща, които тя наистина харесва и които са предизвикателни", разкри милиардерката.

През последните месеци младата звезда и майка й бяха критикувани за екстравагантния стил на обличане и смелото самоизразяване на 12-годишната Норт.

В друга част от епизода на „Khloe In Wonder Land" Кардашиян решително защити първото си дете.

На въпроса дали я притеснява критиката към нейното родителство, тя отговори:

„Аз просто не съм човек, който съди другите, затова се опитвам да не обръщам внимание на това."

Тя поясни: „Но мисля, че никой не знае, освен ако не е на мое място, с какво се сблъсквам и как трябва да се справяме с определени неща от външния свят."

Кардашиян каза, че има погрешно схващане, че се опитва да бъде „най-добрата приятелка" на дъщеря си и „й позволява да се измъкне с много неща".

Многофункционалната личност обясни: „Не, Норти всъщност има много правила. Единствената област на свобода е, че й позволявам да изразява себе си."