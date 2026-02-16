„Народе????" и заветите на Апостола – в ценните издания на Книгоиздателска къща „Труд"

Отбелязваме още една година от трагичната гибел на Апостола на свободата Васил Левски – национален герой, ярък пример за доблест, чест, отдаденост и безстрашие.

Книгоиздателска къща „Труд" предлага най-добрите издания, посветени на Дякона, с които неговите живот и дела остават документирани във вековете.

ЛИЧНИЯТ БЕЛЕЖНИК НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Съдбата е отредила така, че гробът на Апостола на свободата Васил Левски не е запазен, няма ги неговите мощи, пред които да се поклоним. Единственото богатство, което ни е останало от него, са няколко кичура коса и документалното му наследство. Книгоиздателска къща „Труд" (с подкрепата на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий") има възможността да предложи една уникална книга, която е съставено от две част: факсимилно издание и разчетен текст и коментар на личното тефтерче на Апостола. В изданието е направен нов прочит на личния бележник, придружен с подробен археографски коментар. За първи път са разчетени над 120 думи – една част задраскани от Васил Левски, а друга част – неправилно тълкувани досега. Бележникът за първи път е представен самостоятелно факсимилно почти в автентичния му вид, огромна роля за което имат съставителите Цветолюб Нушев и Тодорка Томова.

През февруари 1873 г. на бесилото, някъде „край град София", завършва земния си път Васил Иванов Кунчев. Провидението се е намесило и при залавянето на Левски остават непокътнати, зашити в самара на коня на Никола Цветков, част от архива на Българския революционен централен комитет и личният му бележник. Верният му съратник запазва документите и по-късно ги предава на Захарий Стоянов, а след смъртта на Захарий неговата вдовица ги предава на Софийския народен музей, откъдето през 1924 г. са предадени на Националната библиотека. Днес тефтерчето се съхранява в трезор на БНБ и се вади за годишнини.

Много са крилатите фрази, добили популярност именно от Тефтерчето на Левски: „Аз Васил Лъвский в Карлово роден, от българска майка юнак аз роден, не щях да съм турский и никакъв роб, същото да гледам и на милия си род", както и прословутото „Народе????" с четири питанки и точка, което и до днес остава без отговор.

ПЪРВИЯТ ПЪЗЕЛ С ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Издателство „Труд" представя и първият български патриотичен пъзел – „Залавянето на Васил Левски в Къкринското ханче" (картина от художиника Никола Кожухаров от 1952 г.). Това e уникално издание, в чието редене може да се включи цялото семейство. Залавянето на Васил Левски е емблематично събитие за българската история; събитие, което се изучава още в първи клас и което бележи важна част от националноосвободителното ни движение, довело до Освобождението на България. Пъзелът е подходящ за деца над 5 години, както и за възрастни. Съдържа 192 части, а размерът му е 42/29,7 см.

„АПОСТОЛЪТ НА СВОБОДАТА" ОТ МЕРСИЯ МАКДЕРМОТ

„Апостолът на свободата" е една от най-вълнуващите книги, писани за Васил Левски. Английската писателка Мерсия Макдермот, при престоя си в България през миналия век, остава пленена от делата на Апостола и ги описва по един романтично-поетичен, но същевременно достоверен начин. Книгата на Мерсия Макдермот излиза през 1967 година от авторитетното лондонско издателство „Джордж Алън енд Ъндин" на английски език. От 1970 година, когато е първото издание на български език, до днес „Апостолът на свободата" е преиздавана няколко пъти. Книгата е преведена на български от Иван Градинаров, а в изданието на Книгоиздателска къща „Труд" е публикуван специален предговор от Мерсия Макдермот, преди тя да почине на 95-годишна възраст.

„ЛЕЧИТЕЛЯТ НА ЛЕВСКИ. НЕВЕРОЯТНАТА ИСТОРИЯ НА ОТЕЦ НЕОФИТ КАЛЧЕВ" – Кристиан Иванов и Борислав Радославов

По делата и следите на отец Неофит Калчев преди години тръгнаха журналистите Кристиан Иванов и Борислав Радославов. В последствие описаха в книгата „Лечителят на Левски. Невероятната история на отец Неофит Калчев" неговите чудотворни рецепти и методи на лечение.

В борбата за Освобождение от турско робство съдбата праща на Левски и верни помощници. Един от тях е народният лечител и свещеник. Лечителят на Левски – така е известен йеромонах Неофит Калчев – е билкар, учител и свят човек. Той и отец Матей Преображенски–Миткалото успяват да излекуват Левски от незарастваща рана в корема, която Апостола получава след операция. Помощта им е безценна, за да може Левски да продължи святата си мисия. Отец Неофит предлага нов метод за лечение. Билките да се приемат през устата по малко прилагания до този момент метод, известен във фитотерапията като "мацарация", или студено извличане на полезни вещества без варене или запарване. След 10–12 дни от лечението с билки Неофит Калчев получава тайна бележка само с едно изречение, в което пише: "Хвала на Бога и на двама ви с Миткалото, най-после се отървах от тази поразия."

Животът сблъсква отец Неофит с унижения, гонения, трудности. Но и с царски почести. Награждаван е лично от българския цар Фердинанд I и от руския император Николай II.

Както често се случва, след смъртта си бързо е забравен. Комунистическият преврат от 9 септември 1944 г. слага началото на период, в който народната медицина е отричана, а книгата на Неофит Калчев публично е изгаряна. България дължи много на Лечителя на Левски.

Неофит Калчев създава и издава първата българска енциклопедия по народна медицина, част от която е поместена в изданието на издателство „Труд".

Всички издания за Васил Левски са налични за поръчка в електронната книжарница на издателството www.trud.cc, както и в търговската книжарска мрежа.