Одрин възторжено аплодира Старозагорската опера

"Вълна от джаз, суинг и носталгия" заля Одрин" на 15 февруари. Въпреки бурята, която бушуваше през целия ден в града, голямата концертна зала на Културния център "Ататюрк" едва побра желаещите да се насладят на изкуството на джаз легендата Васил Петров и оркестъра на Старозагорската опера с концертмайстор Паулина Захариева под палката на маестро Цветомир Василев, съобщиха от операта.

Концертът с романтична препратка в заглавието „Swinging Love & Wine" към 14 февруари - денят на любовта и виното, бе очакван подарък за жителите

и гостите на град Одрин от организатора на събитието община Одрин с подкрепата на Генералното консулство на България там. Нестихващи аплаузи, няколко биса, възторжени викове - бяха само част от преживяването в неделната вечер.

Преди началото на концерта представителите на Държавна опера – Стара Загора – директора Владимир Бошнаков, художествения ръководител на балета Силвия Томова и заместник-директорите Радостина Донева и Красимир Червилов, бяха топло посрещнати лично от кмета на Одрин Филиз Генджан. В своята емоционална покана към публиката, широко отразена във водещите регионални медии, кметът подчерта значението на подобни инициативи за укрепването на трансграничните приятелства: „Искаме изкуството да се обсъжда в целия този красив град и мелодии да отекват във всеки ъгъл. Като каним оркестъра на Старозагорската опера и Васил Петров – един от най-обичаните гласове от нашата съседка България, ще покажем за пореден път, че границите съществуват само на картите и че сърцата ни бият като едно."

Сред официалните гости на концерта "Swinging Love & Wine" бяха генералният консул на Република България в Одрин Радослава Кафеджийска, генералният консул на България в Истанбул Васил Вълчев, областният

управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, кметове от двете страни, както и представители на бизнеса.



