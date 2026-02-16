ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как Русия използва досиетата "Епстийн" за пропаган...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22298904 www.24chasa.bg

Операторът на "Дзифт" Емил Христов взема наградата на София

2344
Емил Христов по време на снимки Снимка Архив

Един от най-известните съвременни оператори Емил Христов ще получи Наградата на София на тазгодишното 30-о издание на "София филм фест". Той стои зад игрални и документални ленти като "Дзифт", "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде", "Каръци". Прави дебюта си като режисьор през 2012 г. с "Цветът на хамелеона" - екранизация по романа "Цинкограф", който бе отличен с три приза на "Златна роза", включително за най-добър филм. 

Емил Христов по време на снимки Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите