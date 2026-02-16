Операторът на "Дзифт" Емил Христов взема наградата на София

Един от най-известните съвременни оператори Емил Христов ще получи Наградата на София на тазгодишното 30-о издание на "София филм фест". Той стои зад игрални и документални ленти като "Дзифт", "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде", "Каръци". Прави дебюта си като режисьор през 2012 г. с "Цветът на хамелеона" - екранизация по романа "Цинкограф", който бе отличен с три приза на "Златна роза", включително за най-добър филм.