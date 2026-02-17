Попфолк певица - учителка по химия, и оцеляла в катастрофа сред момичетата в “Ергенът”

Попфолк певицата Джоанна, която има издадени няколко песни, а сега работи като учителка по химия, е сред 30-те момичета в новия сезон на “Ергенът”. Те се съревновават за любовта на тримата участници - 36-годишния бизнесмен Кристиян Генчев, 30-годишния брокер на недвижими имоти Стоян Димов и 27-годишния специалист по клинични проучвания Марин Станев.

Сред момичетата, търсещи любовта, е и Пламена Благоева, която оцелява при жестока катастрофа. Колата ѝ се удря в дърво, а вследствие на тежката черепно-мозъчна травма, която получава, челото ѝ хлътва. За да успее да се възстанови, лекари поставят титаниева пластина в него.

Участничка в новия сезон на “Ергенът” е и Яница, която преди 4 г. беше в “Един за друг” заедно със съпруга си Момчил. Малко след предаването двамата се разделиха. В шоуто влизат още главна счетоводителка, хванала годеника си в изневяра, актриса, журналистка, психоложка.

Стартът на предаването е във вторник в 20 ч по Би Ти Ви, а първият му епизод можеше да се гледа още в понеделник вечерта на voyo.bg.

