Четирима пилоти от Формула 1 са участвали на зимни...

Почетният гражданин на Банско Алберто Томба награди нашия Банов и още 79 журналисти на олимпийските игри

Георги Банов с бронзовата медалистка в биатлона Лора Христова.

Човекът на “24 часа” е на 16-ото си подобно събитие от 1994 г. насам

Осемдесет спортни журналисти, отразявали 10 или повече олимпийски игри, независимо дали летни или зимни, бяха почетени на церемония във Военното училище “Теулие” в Милано.

Сред тях е и доайенът на спортния отдел на “24 часа” Георги Банов, за когото игрите в Милано/Кортина бяха 16-ото му участие.

Той не успя да получи наградата си лично, защото беше на 400 км, за да отразява сноубордистите и алпийците. Неговата и на легендарния оператор от БНТ Коко Балкански прие колегата му от обществената телевизия Калин Гугов.

По време на събитието “Журналисти на подиума”, организирано от Международната асоциация на спортната преса (AIPS), наградите бяха връчени от легендарния италиански скиор Алберто Томба, който е вицепрезидент на МОК, и прочутата му сънародничка Мануела Ди Сента. Нейните единствени две олимпийски титли са именно пред благосклонния поглед на Жоро при дебюта му на игрите в Лилехамер през 1994 г.

АЛБЕРТО ТОМБА
Сред отличените беше 84-годишният италиански фотограф Джулиано Бевилакуа, най-възрастният носител на наградата, отразявал 10 или повече олимпийски игри, включително и тези. След него се наредиха 82-годишният швейцарски журналист Уго Щайнегер, който е отразявал 29 игри, и 76-годишният френски журналист Ален Лунценфихтер с 28 участия.

