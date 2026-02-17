ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българската "Снежанка" изпреварва гръцката дзадзики и турската джаджък в класация

кадър; Youtube

Популярната българска салата "Снежанка" се нарежда на първо място сред най-харесваните ястия с краставица в света в класация на глобалната гастрономическа платформа "ТейстАтлас" (TasteAtlas), изпреварвайки гръцката дзадзики и турската джаджък.

"Снежанката", приготвяна с цедено кисело мляко, краставици, чесън, копър, олио и сол, получава рейтинг 4,3 в актуализираната класация на "50-те най-добре оценени ястия с краставица".

Гръцката вариация на салатата, наричана джадзики, е втора с рейтинг 4,2, а турската джаджък е едва 11-а с рейтинг 4, съобщава БНТ.

На трето място в класацията е гръцката салата хориатики - "селска салата", приготвяна с домати, червен лук и резени краставица с добавка, в зависимост от региона, от маслини, зелена чушка, сирене фета, риган, сол и пипер и дресинг от зехтин и лимон или оцет.

Четвърто е мексиканското агуачили - пикантно ястие със скариди, краставици, червен лук и лайм, а петата позиция заема перуанският сос учукута с чили, настъргани краставици, фъстъци, кондензирано мляко, листа от хуакатай, лук, кориандър.

В класацията на ТейстАтлас е включен и българският таратор, който е поставен на 12 място с рейтинг 3,9, но изненадващо отсъства шопската салата, въпреки че в класацията са включени подобни на нея салати от Гърция, Турция, Сърбия, Израел, Иран и Афганистан.

Отпадането на турската салата джаджък от челната десетка предизвика разочарование в съседна Турция.

"Този път ТейстАтлас ни разочарова! Турция не успя да се класира в топ 10", пише турският в. "Дюня", като съобщава за актуализираната класация на "50-те най-добри ястия, приготвени с краставица", която, както посочва изданието, отразява години на кулинарна конкуренция между гръцката дзадзики и турската джаджък.

Рейтингът е базиран на оценките на потребителите на сайта, който чрез прилаганите механизми отсява вота на ботове, националисти или местни патриоти и дава допълнителна стойност на оценките на потребителите, разпознавани като компетентни от системата. До 24 януари 2026 г. са регистрирани 940 959 оценки, от които 610 190 са признати от системата за легитимни, посочва платформата.

кадър; Youtube

