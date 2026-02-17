Тома e новият глас в ефира на Z-Rock!

Всеки делничен ден от 14:00 до 18:00 той ще води авторския блок „Високо напрежение“– рок шоу с характер, енергия и автентичност.

Z-Rock е радио с усещане заобщност, обединена от рока. Музикална територия, населявана само от рок легенди, било в плейлиста или наживо с ефирни интервюта. Вече 20 години в рок радиото на България звучат гласовете на любимите водещи: Елена Розберг, Георги Згуров-Гурко, Звезди Керемдичиев и Стоян Цонев. 2026г стартира с нов глас в следобедния блок на радиото- Тома Здравков. Той е познат и обичан български рок музикант с характерен глас и артистичност, изпълнител, който идеално се вписва в култовия екип на Z-Rock.Освен с музикалната си кариера, той е познат и с участията си в най-успешните телевизионни реалити формати: „Music Idol 2“, „Като две капки вода“ (сезон 11), „Hell’s Kitchen“ (сезон 6),„Traitors: Игра на предатели“. Тома застава зад микрофона, като поема щафетата от Краси Москов, радиоводещ в Z-Rock цели19г. На Краси дължим авторското предаване„Часът на различния избор“, интересните коментари в „ Hijack Show” и силно ефирно присъствие.

Aктивното му участие в организирането на знакови музикални събития у нас през последните години и голямата му ангажираност стават и причина да се раздели с радиоефира.

Малко преди да прекрачи прага на студиото на Z-Rock с „Високо напрежение“, Тома издаде и втория си албум - „БЕЛЕЗИ”, който излезе и на плоча, в лимитиран жълт цвят. Тавата съдържа 14 парчета, сред които и супер успешните му сингли: „Аз съм”, „Разказвай ми за нещо” , „Белези” и „Напред”, както и чисто нови песни и колаборации. Тома представи премиерно новия си албум на живо, като на сцената се качи с чисто нова банда. Съвсем скоро предстои и издаването на целия лайв, под името: TOMA LIVE @ SLC 2025, като феновете ще могат да гледат целия концерт в официалния им YouTube канал - Tomaband. В момента, момчетата работят усилено по третия си дългосвирещ албум, който ще бъде на български език и ще отбележи новата ера в историята на бандата.

Винаги в епицентъра на най-горещите музикални събития, официален партньор на най-гоемите рок фестивали у нас,Z-Rock остава без аналог сред българските радиоформати.През ефира на радиото са минали с лайф изпълнения и интервюта с емблематични световни и български рок легенди.