Празнува Маги Халваджиян, който винаги избира да е оптимист

“Винаги съм бил оптимист. Истината обаче е, че ако вярваш в чудеса, ти се случват чудеса”, каза наскоро режисьорът и продуцент Магърдич Халваджиян. А днес празнува рождения си ден между два от най-успешните си проекти - в понеделник започна 14-ият сезон на “Като две капки вода” по Нова тв (виж вдясно), а утре ще излъчат новия епизод на сериала “Мамник” по БНТ, който все повече заплита интересния си сюжет.

И тази година на Маги му предстои много работа и зрителите тепърва ще гледат труда му на екрана - той продуцира новия сезон на криминалния сериал “Под прикритие”, който ще тръгне наесен.

От “24 часа” му желаем още много чудеса и сбъднати мечти!