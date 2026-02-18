Мамалев за 50-и път е Големанов

“Големанов” е една мечтана от мен през годините роля. Най-мечтаната. Затова я играя с много голям заряд.” Това казва актьорът Георги Мамалев за спектакъла “Големанов”, който този петък ще представи на сцената на Народния театър за 50-и път. Премиерата беше през 2022 г., като новата версия на една от най-популярните пиеси е режисирана от Стоян Радев. В актьорския състав влизат още Бойка Велкова, Ева Тепавичарова, Ненчо Костов, Карла Рахал, Валери Йорданов, Жаклин Даскалова, Христо Терзиев.