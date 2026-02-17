Капки сълзи за Вики в “Капките”, но не защото е изоставен, а бе най-добрият!

Исторически рекорден старт на шоуто

Единственият участник в "Като две капки вода", който е непознато име - Виктор Тодоров, разплака публиката и събра вота на журито и зрителите в първия епизод от 14-ия сезон на шоуто по Нова тв в понеделник вечерта. Той излезе последен на сцената и влезе в образа на Принс - изпя култовата Purple Rain.

Виктор бил поканен да се включи в "Капките", след като екипът забелязал огромния му талант в един от епизодите на "Пееш или лъжеш".

Докато вървеше визитката, в която той разказваше историята си, много от зрителите се просълзиха. Изоставен от майка си, не знае кой е баща му, Виктор е израснал в социални домове. Но учителка в Пловдив открива музикалната му дарба и му помага да започне да я развива. Днес той има жена и дете - семейство, за което винаги е мечтал. А след като влезе в образа на Принс, всички от журито бяха категорични, че го чака голяма музикална кариера.

Азис се оказа, че стои зад образа на Кралицата, който се присъединява към останалите оценяващи - Хилда Казасян, Веселин Маринов и Димитър Ковачев-Фънки. Мястото на Етиен Леви като музикален педагог зае Михаела Маринова.

За самите участници в социалните мрежи вървят много възхитени коментари:"Това издание на риалити формата е може би с най-силните участници досега". Водещите на шоуто Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро посрещнаха на сцената освен Виктор и Алекс Раева, ексцентричният изпълнител Иво Димчев, поп-фолк звездата Емилия, Борис Христов от "Гласът на България", актрисата Весела Бабинова, певицата Пламена, едно от новите имена в попфолка Симона, актьорът Даниел Пеев - Дънди.

Цели три рекорда счупи стартът на "Капките" - гледали са го над половината зрители между 18-59 г. . Това е най-силното начало в цялата история на предаването, най-гледаният първи епизод въобще на всички развлекателни предавания от праймтайма на телевизията за последните 15 г. Има и най-многото гледания в интернет - само за ден публикациите във фейсбук са видяни 6.5 милиона пъти.