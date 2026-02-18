Холандската ледена ракета Юта Леердам е глобален секссимвол с лице на Барби, която смаза конкуренцията

Линдзи Вон - неостаряваща "богиня" на 41 г., Алекс Хол разтапя фенките с холивудска усмивка

Норвежецът Стурпа Холм Легрейд взриви интернет с признание за изневяра след спечелването на бронз в биатлона

Италианските Алпи са по-горещи отвсякога. В жестока битка за медали от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина атлетите на снежната арена привличат вниманието на света с успехите и гладиаторския си дух, но и не само. Изваяна физика, красота и суперзвезден чар печелят на най-сексапилните сред спортистите още повече симпатии и почитатели.

Несъмнено атмосферата в олимпийските села в Милано и Кортина е огнена и страстите бушуват, защото освен всичко стана ясно, че след Свети Валентин презервативите там са били изчерпани. Над 10 000 предпазни средства са били използвани за празника, коментира говорителят на МОК Марк Адамс.

Жегата в планината обаче пали феновете по цял свят. И като че ли най-много внимание сред най-горещите олимпийци тази година събра седемкратният световен шампион в биатлона Стурла Холм Легрейд, който нажежи атмосферата до червено и взриви интернет, след като спечели бронза в индивидуалната надпревара на 20 км. 29-годишният норвежец, известен с клиничната си точност на стрелба и плашещото си самообладание под напрежение, използва бляскавия момент на своя успех, за да признае, че е изневерил на приятелката си, и се извини публично.

Стурла Холм Легрейд

Злодей за някои, романтик с разбито сърце за други. Едни нарекоха стореното от него смелост, а други видяха просто стратегия. Бронзовият му медал има голямо значение в Норвегия, където ските са част от идентичността. Освен всичко след него Стурла спечели и сребро в преследването на 12.5 км и още един бронз в спринта на 10 км, така че се завръща у дома с комплект от три медала.

Стурла Холм Легрейд спечели бронзов медал в индивидуалната надпревара на 20 км.

А скандалът само засили глобалното внимание към него. Търсенията за името му скочиха рязко. Броят на последователите му в социалните медии се увеличи за една нощ. Резултатът е един - роди се звезда.

В Милано-Кортино прикова всички погледи към себе си и спортистката, определяна като "кралицата на социалните медии". Ако скоростта можеше да разбива сърца, щеше да прилича на Юта Леердам. Холандската ледена ракета не е просто една от най-бързите жени на кънки - тя е истински глобален секссимвол, наричана още и Стоманената Барби. 27-годишната Леердам е феномен още преди да смаже конкуренцията си в игрите тази година - световна шампионка, чупеща рекорди, която сега затвърди своето спортно безсмъртие и с олимпийско злато на 1000 метра.

Юта Леердам триумфира с олимпийско злато в бързото пързаляне с кънки на 1000 метра.

Изваяната красавица излъчва сила и пламтяща увереност, като умело съчетава женствеността си с жестоката амбиция. Юта успява да балансира елитни тренировки с партньорства с марки, модни кампании и поддържането на дигиталната си персона, която е изпипана, но не и куха. Неслучайно е толкова следвана в социалните мрежи - не се опитва да се свие, за да се впише в остарелите очаквания за това как трябва да изглежда един зимен спортист. В личен план Юта е намерила любовта в лицето на “лошото момче” - боксьора и инфлуенсър Джейк Пол. Годеникът ѝ дълго време е наричан “най-мразеният човек в интернет” предимно заради скандалното си и арогантно поведение, обвинения в сексуално насилие от жени, крипто измами и скандали с недвижими имоти. Пол обаче прегръща ролята си на злодей и превръща критиките в бизнес, като прави милиони от битки с ветерани като Майк Тайсън и други.

Юта Леердам е определяна и като "кралицата на социалните медии".

Джейк, който наблюдаваше триумфа на любимата си Юта на живо в Милано, демонстрира силните си чувства към нея, като през март 2025 г. ѝ предлага годеж с луксозно бижу за около $1 милион.

Сега да погледнем към арената на мъжкия слоупстайл. С трапчинки на филмова звезда, изсечена челюст и изваяна мускулатура, Алекс Хол съчетава холивудска усмивка с дръзка калифорнийска енергия. 27-годишният американски скиор по фрийстайл е привлекателната сензация с много почитатели, която изпълнява трикове, толкова диви, че изглеждат като компютърно генерирани.

Сребърният олимпийски медал на Хол в дисциплината слоупстайл потвърждава, че той не е просто очарователно лице.

Това, което отличава Хол, е, че изглежда, искрено се наслаждава на голямата игра. Той прави елитния атлетизъм да изглежда достъпен. Тази близост се пренася силно върху по-младата аудитория, която е по-малко заинтересована от стоицизъм и по-привлечена от автентичност. “Изгубих се в очите му”, пише почитателка, а друга допълва, наблюдавайки го по пистите: “О, Боже, той е бог.”

На трасето обаче забавлението маскира сериозната дисциплина. Слоупстайлът е брутален. Едно подхлъзване и си свършен. Среброто, което завоюва Хол тази година, потвърждава, че той не е просто очарователно лице, а спортен титан. Все пак още на Зимните олимпийски игри през 2022 г. в Китай той се изяви, грабвайки олимпийско злато за отбора на САЩ и утвърждавайки се като една от най-големите звезди в спорта.

И отново към дамите. Зрителите я наричат “най-сексапилната сноубордистка на всички времена”, “легенда и злодейка” и “главната героиня на зимните спортове”. Тя е първата жена, постигнала два последователни олимпийски златна медала. С перфектно разрошена коса, мощни крака, скули, които могат да режат стъкло, и куп исторически победи 25-годишната суперзвезда по сноуборд Клоуи Ким спечели сребърен медал в олимпийския женски халфпайп.

Клоуи Ким - “най-сексапилната сноубордистка на всички времена”

Обаянието на американката от корейски произход обаче не идва само от безупречния ѝ външен вид, но и от благородството, което тя демонстрира. Клоуи е много щастлива да бъде на второто стъпало на почетната стълбичка сега, защото новата (и най-млада, чупеща рекорда на Ким) олимпийска златна медалистка, Гоан Чой от Южна Корея, става такава именно благодарение на менторството на Клоуи. Ако има корона на модерната ера на сноуборда, тя определено принадлежи на Ким.

А на друг леден трон седи една недостижима легенда с подчертан сексапил. Скиорката Линдзи Вон първа направи скоростта на пистата да изглежда секси. 41-годишната блондинка често е определяна като “Най-горещата спортистка” и “богиня на красотата” заради безумно симетричните черти на лицето си, убийствените си крака и лъчезарната усмивка.

Линдзи Вон първа направи скоростта на пистата да изглежда секси.

Тази година, завръщайки се от “пенсиониране”, нейната олимпийска мечта катастрофира, но Вон (за пореден път) се изправи след ужасяващото си падане. И спря дъха на всички. Аурата ѝ само се засили. Тя си остава медийна звезда. Директни мнения в интервютата. Откровеност относно контузиите и психическата устойчивост, която резонира дълбоко. По-младите спортисти може да доминират в TikTok, но Вон се ползва с респект и онлайн, и офлайн.

Малко преди олимпиадата тя разпали интернет, като сподели снимка на себе си без горнище от 2016 г. Тенисистката Каролин Возняцки коментира под публикацията: “Нашата фотосесия с боядисване на тялото!! Освен това не си остаряла нито ден!!!”

Вон със сигурност е пример за вечната красота на олимпиеца.

И пак към господата - можете ли да си представите викинг на сноуборд? Това е Маркус Клевеланд. 26-годишният норвежки снежен бог на триковете е известен с това, че изпълнява абсолютно масивни въздушни движения - от онези, които карат публиката да ахне, съдиите да мигнат два пъти, а гравитацията да спре.

Маркус Клевеланд

Скандинавски супергерой с изваяна челюст и според феновете - “пълни устни само за целуване”, Клевеланд съчетава сурова сила с копринено гладък стил, правейки всяко спускане да изглежда едновременно ужасяващо и красиво.

От подиуми на X Games до силни олимпийски участия, преди да може законно да вдигне тост за победите, Маркус е прекарал кариерата си, показвайки, че законите на физиката могат да бъдат счупени.

Феновете се прехласват по външния му вид, подобен на Тор, докато превъртат безумните му трикове в loop, наричайки го “причината зимата просто да стане гореща”.

Изобщо тази зимна олимпиада несъмнено е една от най-нажежените досега с толкова огнени атлети, разтапящи пистите.