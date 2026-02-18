По пътя към премиум туризма: как Виетнам използва игралния туризъм, за да привлече 25 млн. международни гости

В последните години туризмът се развива отвъд класическата формула за почивка и разглеждане на забележителности. Хората, които обичат да пътуват, все по-често търсят комплексни преживявания - качество на услугата, разнообразие от забавления, култура, бизнес възможности и усещане за специално отношение. На този фон игралният туризъм се утвърждава като естествена форма на премиум туристически продукт: не като самостоятелно казино, а като част от интегрирана екосистема от хотели, ресторанти, шоу програми, конгресна инфраструктура и културни събития.

Виетнам: игралният туризъм като начин за растеж

Виетнам все по-активно позиционира игралния туризъм в сърцевината на своята стратегия за привличане на посетители и повишаване на приходите от туризъм. Целта е осигуряване на 25 млн. нови туристи, като акцентът се поставя не просто върху броя, а и върху качеството на услугите – приоритет е привличане на по-платежоспособни посетители за по-дълъг престой. Затова и казината почти неизменно са елемент от интегрирани курорти, които комбинират отдих, забавление, култура и бизнес, защото носят добавена стойност към цялостното преживяване.

Секторът вече се възползва от следпандемичното възстановяване: в избрани обекти приходите от игрална дейност нарастват паралелно с увеличения поток международни туристи, а казината допринасят с близо 9 трилиона виетнамски донга (около 370 млн. щатски долара) за държавния бюджет в периода 2019 - 2023 г. Моделът на „курортна интеграция“ работи като котва за потреблението – задържа гостите по-дълго в дестинацията и разширява обхвата на разходите към спа, гастрономия, шоу програми и шопинг.

Регулаторна рамка: баланс между растеж и защита

Исторически Виетнам поддържа предпазлив, по-скоро консервативен подход към игралния сектор, особено относно достъпа на местни граждани. Последните корекции обаче въвеждат по-гъвкав режим за подкрепа на туризма, съчетавайки икономически цели и социална отговорност. Достъпът на местни играчи подлежи на ясни изисквания (входни такси, критерии за доходи), а контролът върху операциите цели да намали потенциалните социални рискове. Така регулацията играе двойна роля: насърчава инвестиции в интегрирани курорти и гарантира стандарти за защита на потребителите.

В регионален план Виетнам се стреми да се заяви като допълваща алтернатива на утвърдени центрове като Макао, Сингапур и Филипините.

Паралели за региона

Тенденцията към игрални курорти като двигател на премиум туризма не е уникална за Азия. И в нашия регион интегрирани обекти демонстрират този потенциал. Пример е Palms Royale Casino в Grand Hotel Millennium, София - развлекателен комплекс, който комбинира казино, луксозно настаняване и събитийна програма. Чрез турнири, тематични вечери и културни прояви той се вписва в по-широк пакет от услуги, привличайки както местни, така и чуждестранни гости и показвайки как игралният туризъм повишава конкурентоспособността на градската дестинация.

Игралният туризъм, когато е част от интегриран курортен продукт и се управлява в добре калибрирана регулаторна среда, е мощен инструмент за привличане на международни посетители с висока добавена стойност. Виетнам предлага убедителен пример за това как стратегическото съчетание на развлечения, култура и бизнес може да постави дестинацията в премиум сегмента - модел, от който и други пазари могат да извлекат поуки.