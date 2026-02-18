Лили Иванова приветства, че Найден Тодоров отново е министър на културата

Поздравления за избора на Маестро Найден Тодоров за служебен министър на културата!

С тези думи примата на българската естрада Лили Иванов поздрави диригента и директор на Софийската филхармония Найден Тодоров, който за трети път ще седне в креслото като служебен министър на културата. За първи път той стана министър през 2023 година във второто правителството на Гълъб Донев, а през 2024 г. – в правителството на Димитър Главчев.

"За мен е чест и удоволствие да бъдем на една сцена с него на 31.03.2026 г. в Зала 1 на НДК по повод 45 години от откриването на Национален дворец на културата - НДК! Здраве, щастие и още много успехи!", написа Лили Иванова в официалния си профил във фейсбук. А поздравлението й бе продружено от кадри, на които тя и маестрото са заедно на сцена.