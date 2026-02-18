ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фантастични Лора и Милена изведоха България до 2-о...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22311570 www.24chasa.bg

Лили Иванова приветства, че Найден Тодоров отново е министър на културата

6424
Лили Иванова качи във фейсбук профила си снимка с номинирания за служебен министър Найден Тодоров

Поздравления за избора на Маестро Найден Тодоров за служебен министър на културата!

С тези думи примата на българската естрада Лили Иванов поздрави диригента и директор на Софийската филхармония Найден Тодоров, който за трети път ще седне в креслото като служебен министър на културата. За първи път той стана министър през 2023 година във второто правителството на Гълъб Донев, а през 2024 г. – в правителството на Димитър Главчев.

"За мен е чест и удоволствие да бъдем на една сцена с него на 31.03.2026 г. в Зала 1 на НДК по повод 45 години от откриването на Национален дворец на културата - НДК! Здраве, щастие и още много успехи!", написа Лили Иванова в официалния си профил във фейсбук. А поздравлението й бе продружено от кадри, на които тя и маестрото са заедно на сцена.

Лили Иванова качи във фейсбук профила си снимка с номинирания за служебен министър Найден Тодоров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)