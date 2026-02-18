Юлиан Константинов: Животът ми се дели на преди пеенето и след него

В подкаста „24 часа от живота“ с Анатолий Попов оперният певец Юлиан Константинов прави рядко откровена равносметка на 59.

Той говори за отказването от сцената, което днес нарича „грях“, за егото и характера, за пропуснатите мечти и за това какво би казал на 18-годишния себе си. „Трябва да си малоумен, ако не искаш да промениш нещо при втори шанс“, казва Константинов.

Как изглежда един живот, разделен на „преди“ и „след“, и какво означава да поемеш вината за собствените си избори – слушайте в целия епизод на „24 часа от живота“.