Убийства и самоубийства и в операта - в “Макбет” те са цели 11

Софийската опера прави нова постановка на тази екстремно трудна вокално творба

В пет последователни вечери в Софийската опера и балет идната седмица публиката ще гледа множество убийства, екзекуции и едно самоубийство. Всички те се случват в операта на Верди “Макбет”, чиято нова постановка се прави повече от 20 години след предишната.

Това е най-кървавата и най-мрачна опера на Верди, в която той и либретистът му Франческо Мария Пиаве се придържат доста тясно към основната сюжетна линия на Шекспир, като изоставят само някои второстепенни персонажи.

Случаите на насилствена смърт в тази творба са цели 11 и макар че не всички се извършват на сцената, се получава един трилър, в който кръвта се лее доста изобилно.

Има 9 убийства – преки или поръчани. Още в началото на операта Макбет убива крал Дънкан и двамата му пазачи, за да превземе престола, после Банко, лейди Макдъф, нейния син, както и другите деца и слуги в дома, младия Сиуард, а самият Макбет накрая е обезглавен от Макдъф.

Разликата с операта е само тази, че при Верди сцената с избиването на семейството на Макдъф е представена по-обобщено чрез хорови изпълнения, а убийството на Макбет се случва извън сцената.

И в пиесата, и в операта лейди Макбет се самоубива накрая, но Шекспир само е споменал този факт, а

Верди прави от това кулминация със сцената, в която тя полудява

Самото действие остава извън полезрението на публиката.

Но и така се получава доста жестока и средновековно мрачна творба, която режисьорката Вера Петрова нарича “фантазен трилър”. Защото както и оригиналът на Шекспир тя е изпълнена с приказни фигури - три вещици при английския бард и цял хор от вещици при Верди, които няколко пъти предсказват това, което ще се случи.

“Макбет” е изключително актуална творба, тъй като чрез нея Верди задава въпроса как човек се преобразява, когато вземе властта. В крайна сметка вещиците само предсказват какво ще се случи, но Макбет и жена му са тези, които правят избора дали да убият, или не”, казва италианският диригент Алесандро Дагостини, който е поканен да постави музикално творбата.

Както повечето опери на Верди от най-ранния му период, и “Макбет” е пълна със страстна музика и доста популярни арии, дуети и хорови изпълнения. Въпреки това обаче се поставя сравнително рядко на сцена не само в България, а и в Италия и по света.

Основната причина е, че

операта е вокално екстремна

Основната тежест пада върху изпълнителката на ролята на лейди Макбет, за която Верди е търсел “грозен” глас, който да звучи “твърдо, задушно и мрачно”. А едновременно с това и в четирите нейни арии има доста виртуозни пасажи, които са характерни за по-леките гласове.

Сцената със сомнамбулизма, която е връх в цялата опера, изисква невероятен контрол над дишането и завършва с ре бемол от трета октава, която трябва да бъде изпята така леко, сякаш е нишка.

За да се подсигури, ръководството на операта е поканило италианския сопран Алесандра Ди Джорджо, която ще пее в два от премиерните спектакли - на 25 и 27 февруари. Диригентът Алесандро Дагостини и сопранът Алесандра Ди Джорджо

“Това е роля, която ме е изградила като певица, защото аз започнах като мецосопран и още тогава пеех лейди Макбет”, сподели италианската гостенка.

Другите изпълнители на същата роля са Габриела Георгиева, Радостина Николаева и Лилия Кехайова, като за Радостина и за Лилия това ще е дебют.

Габриела Георгиева е пяла ролята на лейди Макбет в няколко постановки, а преди десетина години гостува в нюйоркската Метрополитен опера като кавър - певец, който подсигурява незабавно заместване на Анна Нетребко, ако тя не може да излезе на сцената.

Става дума за постановка на директора на Royal Shakespeare Company Ейдриън Ноубъл, която той пренесе в Ню Йорк през 2014 г. и в която Нетребко направи дебют в ролята, а спектакълът бе даван по кината в цял свят включително и в България. Габриела Георгиева, солист на Софийската опера и балет

Ролята на Макбет ще изпълняват Венцислав Анастасов и Бисер Георгиев. В спектакъла са въведени и допълнителни персонажи, изпълнявани от балетисти, а

хорът от 70 души се подготвя вече цяла година,

каза Вера Петрова.

Интересен спомен от детските години на Венцеслав Анастасов е свързан с “Макбет”. Неговите родители - баритонът Анастас Анастасов и сопраното Мария Венцеславова, са изпълнявали ролите на Макбет и лейди Макбет в една от малкото постановки на тази творба у нас в Русенската опера. Той е бил само на 3 години по онова време, но е гледал операта многократно и е запомнил, че баща му по-късно му е казвал какъв е кодът за ролята на Макбет. “Той и лейди Макбет са на практика двете страни на един и същи човек - добрата и лошата”, споделя Венцеслав Анастасов.

Художник на декора и костюмите е Мария Колева, която се е придържала строго към бележките на самия Верди за поставянето на тази опера, които са много подробни. Независимо че операта звучи актуално, е избегнат всякакъв намек за модернизиране или за пренасяне на действието в съвременността.

“Търсехме една симбиоза между реалното и илюзорното. Например за костюмите на вещиците сме търсили специален текстил, който създава илюзии за сенки и е много флуиден. В същото време те правят специфични пластични движения, които задвижват фигурите много ефектно”, каза художничката.

Премиерните спектакли на “Макбет” са в Софийската опера и балет всяка вечер от 25 до 28 февруари от 19 часа и на 1 март от 16 часа.