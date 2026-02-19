Веселин Маринов с “Икар”, но не за музика, а за атракционно и сценично изкуство. Защо?

Какво е общото между Любо Киров, трупа “Палячи”, Ники Кънчев и Веселин Маринов? Всички те имат “Икар” за атракционно и сценично изкуство и са номинирани от едноименната гилдия за принос към развитието и популяризирането на българската музика, култура и изкуство. (Веселин Маринов ще го получи на церемонията през март).

Иначе в наградите има категория “Съвременна българска музика”. Там тази година са номинирани трима - Весела Морова, Васил Желев и Валентин Василев.

Гилдията за атракционно и сценично изкуство е професионална структура към Съюза на артистите в България и всъщност обхваща широк спектър от изкуства и културни жанрове. Гилдията се формира преди повече от 20 години, за да може артистите от “нетрадиционните” сценични изкуства, като цирк, огнено шоу, пантомима, илюзионно изкуство и вариете например, да имат равен глас с театралните актьори. Тазгодишната пресконференция за обявяването на номинациите "Икар" Снимка: Велислав Николов

Като всяка творческа гилдия тя защитава професионалните интереси и авторските творчески права на своите членове. А за тази година те са 38. Броят се мени, защото има пътуващи или на работа в чужбина артисти, които не са успели да платят членския си внос все още, но са потвърдили членството си. Все още имат време да го направят, обяснява пред “24 часа” мениджърът Иван Иванов, който е председател на гилдията.

Относно наградите “Икар” членовете и председателят вътрешно обсъждат кой заслужава отличието. После подават протокол до Съюза на артистите и от там или го одобряват, или не.

“Ние не се месим в тяхната работа. Може да приемем едно име или не, но само от морална гледна точка”, казва председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев.

В Съюза на артистите има общо 11 гилдии - на актьорите; на творците от кукленото изкуство; на драматурзите, театроведите и театралните критици; на техническите и административните работници; на вариететните артисти; на атракционните сценични изкуства; на музикалните артисти; на цирковите артисти; на актьорите, работещи в дублажа, на театралните педагози и на съвременните изпълнителски изкуства.

“Наградите за театър се излъчват от комисия, която се съставя от различни професии в театъра - сценограф, режисьор, актьор, композитор на театрална музика. Но

ние от съюза нямаме отношение към наградите,

излъчени от отделните гилдии”,

обяснява Мутафчиев пред “24 часа”. Ники Кънчев получи отличието миналата година.

Така например гилдията обяви през 2022 г. Любо Киров да получи престижната награда за приноса му в музикално-сценичното изкуство.

През следващата година трупа “Палячи” печелят отличието за огнено-светлинния им спектакъл. А миналата година за приноса му в представянето и популяризирането на българската култура и изкуство “Икар” спечели журналистът и тв водещ Ники Кънчев. “Всички сме на сцената - от Шекспир до ден днешен. Всяка вечер на сцената на “Стани богат” идват участниците, публиката е там - да задавам въпроси за българската култура, музика, кино, история, е голяма чест и привилегия за мен...”, каза Ники Кънчев миналата година от сцената на Народния театър, където всяка година се провежда церемонията. Любо Киров с “Икар” през 2022 г. СНИМКИ: АРХИВ НА “24 ЧАСА”

На 27 март - Деня на театъра, когато традиционно се връчват отличията, своята награда ще получи и Веселин Маринов. Това е първият му “Икар”, за който разказва, че дори не е повярвал, когато е разбрал, че е награден.

“Предложението от Гилдията на атракционните и сценичните изкуства да бъде награден Веселин Маринов е основателно въз основа на неговата обществена функция и концертите, които прави из цялата страна”, казва Мутафчиев.

Освен номинирането и определянето на победителите в категорията “Атракционно и сценично изкуство” от гилдията организират и творчески работни срещи, различни работилници и благотворителни прояви.

Такъв например е традиционният бал, който се провежда всяка година и на него се събират български артисти от целия свят. “През миналата година в залата и на сцената на “БалЪТ” присъстваха над 150 артисти. Това е уникална среща, на която се отличават най-добрите творци, които работят в България и извън нея, но поддържат връзка с родината”, казва Иванов.

Както “24 часа” вече писа, актьорът и илюзионист

Ненчо Илчев също ще получи

първия си “Икар”

заради приноса му в развитието и популяризирането на илюзионното изкуство и за създаването на Музея на магията в родното му село Момчиловци. Неговата награда е излъчена от гилдията на цирковите артисти, чийто председател е Александър Балкански - основателят на трупата и цирк “Балкански”.

А гилдията за вариететно изкуство определи Йордан Димитров Янев - Зайн да е тазгодишният носител на “Икар” в тази категория.