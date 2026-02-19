Какво остава след войната, нарисувано от Кирил Якимов

Картини от последните 4 години са подредени в “Последствия”

“Последствия” не показва войната. Тя работи с онова, което остава след нея. Така кураторът Иво Милев описва новата изложба на художника Кирил Якимов.

Платната, включени в изложбата, са създадени в последните 4 години.

“Нямах избор. Трябваше да ги нарисувам. Моето поколение е свидетел на много войни – от Виетнам до Югославия, Ирак, Афганистан, Близкия изток. Дълго бяхме с идеята, че живеем в мир – пълна глупост. Войната винаги е била тук. Но днешните войни се случват в различен контекст. Те разкриват друга война – вътре в обществата. Омраза, която действа на всички нива. Това ме плаши повече дори от бойните действия”, казва художникът.

Той рисува чиста абстрактна живопис. Повърхностите на платната са изграждани и разрушавани многократно, а част от композициите носят белези от предишни, заличени версии – остатъци от други картини, които не са успели да се случат докрай.

“Често прерисувам, оставям части от предишна картина. Работя върху стари платна. Превръщам една картина в съвсем друга”, обяснява художникът.

Якимов рядко прави самостоятелни изложби. Според куратора на сегашната му експозиция той излиза пред публика само тогава, когато “натрупването стане невъзможно за удържане”.

“В неговите публични появи няма пазарна или рационална логика. Те са свободен жест, резултат от вътрешна необходимост. Цялото присъствие на автора, а и на изложбата не е в унисон със съвременните публични жестове и търсения”, обяснява още Иво Милев. Платната, включени в "Последствия", са създадени в последните 4 години.

Според художника някак е останал отстрани. “Не търся оправдания. Не е поза. Просто нямах желание. Може би е въпрос на характер. Не исках – а и не можех – да бъда част от група или общност. Това винаги ми е било трудно”, обяснява той.

Кирил Якимов завършва Националната художествена академия със специалност “Стенопис” в класа на проф. Върбанов. Още като студент реализира три самостоятелни изложби. След дипломирането си Якимов се насочва към дизайна и пространственото оформление на телевизионни студиа. Автор е на над 250 проекта, сред които са студиата на новинарските емисии на БНТ, Би Ти Ви и Нова телевизия, както и сутрешният блок на Нова. По негови проекти са реализирани къщите и лайфстудиата на различни сезони на “Биг Брадър” и “VIP Брадър”, както и декорите на предаванията “Стани богат”, “Великолепната шесторка” и други. “Последствия” бе открита на 17 февруари в столичната галерия “Контрасти” и може да бъде разгледана до 10 март.

Новата му изложба "Последствия" е изложба за времето, в което живеем - в него войната отново е център, а не периферия. На откриването присъстваха доц. Георги Лозанов, писателят Иво Сиромахов, актрисата Силвия Лулчева, художникът Греди Асса и др.