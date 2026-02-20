Рийз Уидърспун написа трилър заедно с култов автор

Холивудската звезда, която има дори книжен клуб, от години подкрепя писатели

Холивудската звезда Рийз Уидърспун пуска първата си книга.

“Изчезнал без сбогом” (изд. “Колибри”, превод Надя Баева) съчетава разказваческия талант на актрисата и на писателя Харлан Коубън и е определян като истински шедьовър на съспенс литературата. Романът е интригуваща история за непоколебима жена, хваната в капана на конспирация, за чието зараждане е помогнала, без да го съзнава. Упорито търсейки истината, главната героиня Маги попада във висшите кръгове на глобалния елит, но на невероятно висока и тежка цена.

Рийз Уидърспун е носителка на “Оскар” за най-добра женска роля във филма “Да преминеш границата” и е популярна с ролите си в киното, но е силно свързана с литературата. Тя дори има собствен книжен клуб, с който подкрепя авторите по пътя към техните успехи, давайки им повече видимост и аудитория, която ще ги оцени.

Рийз е продуцент с усет към силните истории. Сред продуцираните от нея филми са “Големите малки лъжи” (Big Little Lies), “Сутрешен блок” (The Morning Show) и “Малки пожари навсякъде” (Little Fires Everywhere).

Харлан Коубън от своя страна е първият писател в историята, спечелил и трите големи награди за трилър - наградите Edgar, Shamus и Anthony. Романите му са преведени на 43 езика и са продадени над 60 милиона екземпляра от тях по цял свят. Много от книгите на Коубън са вдъхновение за хитови сериали на платформата Netflix като “Невинният” (The Innocent) и “Излъжеш ли ме веднъж” (Fool me once).

Сюжетът на общия им роман е многопланов, изпълнен с разкош, страх и приключения. И не само това - по молба на Рийз Уидърспун Коубън променя финала на “Изчезнал без сбогом”. Как завършва всъщност, ще разберете от самото издание.

