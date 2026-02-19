Още истории за Кони и професиите в новите 12 “Пикси” книжки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В новите дванайсет книжки от поредицата “Пикси” читателите ще открият още истории за момиченцето Кони и интересни факти за различни професии като полицай, пожарникар, капитан на кораб и други.

В “Пикси” книжките ще прочетете както отделни истории, така и различни серии, обединени от конкретен герой или образователна тема.

До момента на българския пазар има излезли общо 36 книжки от колекция “Пикси” и предстоят още десетки.

Повече за колекцията на издателство “Миранда” може да видите на сайта на издателството тук - www.miranda.bg.

