Кърт Кобейн е убит, твърди пенсиониран капитан от полицията на Сиатъл. Мистерията около смъртта на легендарния фронтмен на култовата гръндж група "Нирвана" продължава от 1994 г. насам.

Кърт Кобейн беше намерен мъртъв в дома му в Сиатъл, и в рамките на няколко часа следователите обявиха смъртта му за самоубийство.

Сега пенсиониран капитан от полицията на Сиатъл твърди, че физическите доказателства от местопроизшествието на смъртта на фронтмена на Nirvana „не съвпадат", твърдейки, че случаят е бил неправилно обработен и инсцениран, за да изглежда като самоубийство, пише "Дейли мейл".

Нийл Лоу, който е прекарал 50 години в полицейското управление на Сиатъл (SPD) и е бил помолен от началника си да провери случая на Кобейн през 2005 г.. Той смята, че следователите не са успели да третират правилно смъртта на рок звездата като потенциално убийство.

„Просто не вярвам, че Кърт да си е направил това сам", каза Лоу, описвайки разследването на SPD като „неуспешно". Лоу обаче не е работил по първоначалното разследване, което не е проведено в определения му участък.

Той посочи това, което той определи като аномалии в кръвните доказателства, насилието на раната от пушка и предполагаемите несъответствия на местопрестъплението.

Лоу, който се пенсионира през 2018 г., обсъди несъответствията в докладите от аутопсията и SPD, включително липсващи бележки, пропуснати наблюдения на свидетели и противоречиви подробности за събитията, довели до смъртта на Кобейн.

„Едно от нещата, свързани с писането на доклади, е факторът човешка грешка: погрешно чути, неразбрани, пренаместени мисли и забравени подробности", каза Лоу.

„Те бяха подведени. Може би и аз съм се хванал на това, но сега мисля, че е убийство и наистина мисля, че случаят трябва да бъде възобновен."

Фронтменът на Nirvana Кърт Кобейн е намерен мъртъв на 8 април 1994 г., като официалната версия е самоубийство. Тя се подкрепя и от предсмъртното писмо ва Кърт.

Това заключение се поддържа повече от три десетилетия, въпреки повтарящите се алтернативни теории около смъртта на рок звездата, включително скорошен доклад от група независими изследователи, който твърди, че доказателствата сочат към убийство.

Въпреки че коментарите на Лоу повтарят някои от тези теории, те са необичайни, идващи от висш служител на правоохранителните органи и такъв, който казва, че първоначално е приел решението за самоубийство. Бившият полицай е бил командир на Южния участък по време на смъртта на Кобейн, преди да бъде повишен в капитан около десетилетие по-късно.

„Прочетох случая и мога да ви кажа какво казват доказателствата, защото това е, с което се занимавах за прехрана, и те казват, че не е самоубийство", каза Лоу.