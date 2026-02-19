Поглед към “кухнята на времето” с капачета по страниците

Слънце, дъжд, вятър, сняг - всичко това е част от времето, което се нарича метеорологично. То се формира от най-близкия до земната повърхност слой и често се означава като “кухнята на времето”. В новата книга от поредицата “Искам да знам” - “Времето” (изд. “Фют”) ще научите повече за климата, слънцето и сезоните, кръговрата на водата, облаците и палавия вятър. Много въпроси, които често си задаваме, намират отговор под капачетата. Повдигнете ги и наистина ще надникнете в “кухнята на времето”.

