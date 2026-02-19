Мария Бакалова в Северна Ирландия, снима трилър в ролята на оцеляваща майка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Единствената българска актриса с номинация за “Оскар” - Мария Бакалова, започна снимки на новия си филм в Северна Ирландия. Това съобщи сайтът за кино “Скрийн дейли”, а Мария препубликува новината в профила си в инстаграм.

Актрисата ще изпълни главната роля в трилъра No Way Off. Действието в него се развива по Коледа, когато самотна млада майка и малкото ѝ дете се оказват отвлечени от шофьора на автобуса, в който се возят една вечер.

И докато рейсът се отправя към пустошта, всичко за героинята на Бакалова се превръща в борба за оцеляване за нея и най-милото ѝ.

Режисьор на филма е Брайън Кели, който е работил по сериала “Имението Даунтън”. Сред актьорския състав са още Дейвид Уилмот (“Хамнет”) и Андрю Гауър (“Друговремец”).

Това е поредната чужда продукция за младата българска актриса. В началото на септември на екран се очаква още един филм с нейно участие - Mayday, в който главните роли са поверени на Кенет Брана и Раян Рейнолдс.

