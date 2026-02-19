ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Павела Митова: Цицелков е имал петгодишна забрана ...

Четири пъти показват “Нина Роза” с Галин Стоев на “Берлинале”

1180
Галин Стоев

Филмът “Нина Роза” на канадската режисьорка Женвиев Дулуд дьо Сел, в който главната роля се изпълнява от Галин Стоев, има четири прожекции по време на “Берлинале”. Лентата е копродукция между Канада, Италия, България и Белгия и е включена в основния конкурс на филмовия фестивал. Премиерата в България ще бъде по време на 30-ото издание на “София Филм Фест”.

Галин Стоев

