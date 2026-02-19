Носителката на “Грами” Ledisi ще пее за първи път в София

Носителката на “Грами” Ledisi ще направи първия си концерт в България. Звездата, която изпълнява соул, арендби и джаз, ще пее на 24 ноември в София. Тя ще пристигне с новия си албум For Dinah. Родена е в Ню Орлианс, тя става популярна не само с авторските си изпълнения, но и с впечатляващите интерпретации на хитове на Нина Симон и Махалия Джаксън.