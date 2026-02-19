Тейлър Суифт е най-продаваният артист за 2025 година в глобален мащаб

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американската поп звезда Тейлър Суифт беше обявена за най-продавания артист в глобален мащаб за 2025 г., съобщи международната организация на музикалната индустрия IFPI. Това е четвърта поредна година и общо шести път, в който 36-годишната изпълнителка печели наградата.

Успехът ѝ беше допълнително засилен от издаването през октомври на последния ѝ албум „The Life of a Showgirl", който постави няколко рекорда в стрийминг платформите, както и от премиерата на документална поредица за рекордното ѝ турне The Eras.

„2025 г. беше още една забележителна година за Суифт, водена от изключителна глобална ангажираност в стрийминг, физически и дигитални формати с излизането на нейния 12-и албум и документалния филм за турнето ѝ", посочват от IFPI.

Организацията, която представлява световната звукозаписна индустрия, отбелязва, че Суифт е печелила най-голямата им годишна награда толкова пъти, колкото всички останали артисти взети заедно през последните десет години.

IFPI присъжда отличието „Глобален артист на годината" въз основа на общите световни продажби през календарната година, включително стрийминг, дигитални изтегляния и физически носители, като се отчита цялото творчество на изпълнителя.

На второ място се нарежда корейската група Stray Kids – най-високото им класиране досега и трета поредна година в глобалния топ пет. Пуерториканският изпълнител Bad Bunny заема пета позиция – шеста поредна година в класацията.

Американският рапър Tyler, The Creator дебютира в подреждането на 12-о място, като от IFPI отбелязват силните му продажби на винил. Японската рок група Mrs. Green Apple също влиза за първи път в класацията – една позиция след него, благодарение на успеха на юбилейния им албум „10", съобщи БГНЕС.