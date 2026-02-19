ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Надникнете в „кухнята на времето“ advertorial icon

Слънце, дъжд, вятър, сняг…всичко това е част от времето, което наричаме метеорологично. То се формира от най-близкия до земната повърхност слой и често се нарича „кухнята на времето“. В новата книга от поредицата „Искам да знам“, „Времето“(изд.“Фют“) ще научите повече за климата, слънцето и сезоните, кръговрата на водата, облаците и палавия вятър. Много въпроси, които често си задаваме,          намират отговор под капачетата. Повдигнете ги и наистина ще надникнете в „кухнята на времето“.

