Слънце, дъжд, вятър, сняг…всичко това е част от времето, което наричаме метеорологично. То се формира от най-близкия до земната повърхност слой и често се нарича „кухнята на времето“. В новата книга от поредицата „Искам да знам“, „Времето“(изд.“Фют“) ще научите повече за климата, слънцето и сезоните, кръговрата на водата, облаците и палавия вятър. Много въпроси, които често си задаваме, намират отговор под капачетата. Повдигнете ги и наистина ще надникнете в „кухнята на времето“.