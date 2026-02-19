ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нови дванайсет книжки от поредицата „Пикси"

1132

В новите дванайсет книжкиот поредицата „Пикси“ ще откриете още истории за момиченцето Кони и интересни факти за различни професии като полицай, пожарникар, капитан на кораб и други. В „Пикси“ книжките ще откриете както отделни истории, така и различни серии, обединени от конкретен герой или образователна тема.

До момента на българския пазар има излезли общо 36 книжки от колекция „Пикси“ и предстоят още десетки. Повече за колекцията на издателство „Миранда“ можете да видите на сайта на издателството тук – www.miranda.bg

