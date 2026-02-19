На 27-и февруари излиза от печат съвместният им роман „Изчезнал без сбогом“

Съчетал разказваческите таланти на Рийз Уидърспун и Харлан Коубън в истински шедьовър на съспенс литературата, романът „Изчезнал без сбогом“ (изд. „Колибри“, превод Надя Баева) е интригуваща история за непоколебима жена, хваната в капана на конспирация, за чието зараждане е помогнала, без да го съзнава. Упорито търсейки истината, Маги попада във висшите кръгове на глобалния елит, но на невероятно висока и тежка цена.

Рийз Уидърспун е носител на Оскар за най-добра женска роля във филма „Да преминеш границата“ и е популярна с ролите си в киното, но остава свързана тясна с литературата. Тя дори има собствен книжен клуб, с който подкрепя авторите по пътя към техните успехи, давайки им повече видимост и аудитория, която ще ги оцени. Рийз е продуцент с усет към силните истории. Сред продуцираните от нея филми са „Big Little Lies“, „The Morning Show“ и „Little Fires Everywhere“.

Харлан Коубън, от своя страна, е първият писател в историята, спечелил и трите големи награди за трилър – наградите “Edgar”, “Shamus” и “Anthony”. Романите му са преведени на 43 езика и са продадени над 60 милиона екземпляраот тях по цял свят. Много от книгите на Коубън са вдъхновение за хитови сериали на платформата Netflix – “Fool me once”, “Run away”, “The Innocent”.

Сюжетът на общия им роман е многопланов, изпълнен с разкош, страх и приключения. И не само това – по молба на Рийз Уидърспун Коубън променя финала на „Изчезнал без сбогом“. Как завършва? Прочетете в изданието.