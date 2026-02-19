"Хамнет" може да разчита на предимството на домакинството за триумф на наградите БАФТА

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Хамнет" може да изпревари "Битка след битка" и "Грешници" и да спечели водещата награда БАФТА за най-добър филм, тъй като сърцераздирателната история за Шекспир, съпругата му Агнес и смъртта на сина им вероятно ще грабне британските гласоподаватели, смятат експерти, цитирани от Ройтерс.

Изобилстващата от екшън мрачна комедия "Битка след битка", режисирана от американеца Пол Томас Андерсън, води с 14 номинации преди церемонията в неделя. Следва вампирският "Грешници" с 13 номинации. Филмът на режисьорът Райън Куглър получи рекордните 16 номинации за "Оскар"-ите, които ще бъдат раздадени следващия месец.

"Хамнет", режисиран от носителката на "Оскар" Клои Чжао, е фаворитът и на букмейкърите за наградата за най-добър филм на БАФТА.

"Мисля, че ще бъде "Хамнет", казва Тим Ричардс, основател и главен изпълнителен директор на киногрупата Vue.

""Битка след битка е друг изключителен изключителен филм, но "Хамнет" просто изглежда като продукция, която БАФТА ще хареса", отбелязва Ричардс.

Седемдесет и деветите награди на Британската академия за кино и телевизия ще бъдат раздадени в Лондон в неделя вечер. Водещ на шоуто ще бъде шотландският актьор и режисьор Алън Къминг.

Иън Сандуел, филмов редактор в Digital Spy, припомня, че БАФТА обича да "отличава своите".

"Поради тази причина не бих се изненадал, ако "Хамнет" спечели наградата за най-добър филм, както и ако Клои Чжао се съревновава с Пол Томас Андерсън за приза за режисура. "Хамнет" може да се състезава и за отличията за актьорско майсторство", казва Сандуел.

Ричардс отбелязва, че ако "Хамнет" спечели наградата за най-добър филм, Андерсън може да получи признание като най-добър режисьор, или обратното, тъй като БАФТА обича да разпределя най-престижните отличия между "два изключителни филма".

Според букмейкърите Джеси Бъкли е фаворит за наградата за най-добра актриса за ролята си на съпругата на Шекспир в "Хамнет".

Кой ще триумфира в категорията за най-добър актьор е по-трудно да се прогнозира, като Тимъти Шаламе с ролята си във "Върховният Марти" се съревновава с Леонардо ди Каприо за "Битка след битка" и Майкъл Б. Джордан за "Грешници".

Сандуел смята, че Шаламе, който вече беше отличен на наградите "Златен глобус", все пак може да спечели първото си отличия БАФТА.

Филмовият редактор допълва, че би се радвал ако призът за главна роля отиде при Робърт Арамайо за ролята му на активиста със синдром на Турет Джон Дейвидсън в "Кълна се".

"Понякога Британската академия за кино и телевизия поднася изненада в категорията за главна мъжка роля, като я дава на местен актьор, и би било абсолютно брилянтно да видя Арамайо да спечели на церемонията", каза Иън Сандуел.

В категориите за поддържащи роли състезанието е отворено, но букмейкърите към момента дават предимство на Стелан Скарсгард и Инга Ибсдотер Лилеас за изпълненията им в норвежката семейна драма "Сантиментална стойност".

Един забележителен филм - "Кей-поп: Ловци на демони", не е номиниран, защото не беше пуснат в кината във Великобритания, преди да бъде достъпен за стрийминг в стрийминг платформата Нетфликс. Пеещите звезди на хитовия анимационен филм обаче изпълнят световния си хит Golden на церемонията по връчването на наградите БАФТА.