“Златни” мелодии на Вили Казасян в спектакъл - събра ги дъщеря му Хилда

Изпълнението - на Плевенската филхармония със специални гости Васил Петров и Теодосий Спасов

Хилда Казасян събира в един концерт най-доброто от творчеството на своя баща Вили Казасян. Мелодии от фестивала “Златният Орфей”, конкурса “Тромбата на Вили” и едни от най-популярните български песни ще бъдат представени в общ спектакъл. Композициите са аранжирани от Христо Йоцов за голям симфоничен оркестър.

“Нямам думи да споделя колко съм развълнувана, че мечтата ми - прекрасната музика на моя баща да може да бъде чута от възможно най-много хора, се сбъдва! Спектакълът събира най-доброто от творчеството на Вили Казасян, изпълнено с много любов от едни от най-близките му хора”, написа в профила си във фейсбук Хилда Казасян.

Премиерата на концерта “С обич на Вили Казасян” ще бъде на 13 март в зала “Катя Попова” в Плевен. А в него ще се включат Плевенската филхармония с диригент Борислав Йоцов, както и едни от най-добрите джаз музиканти у нас, с които Хилда работи от много години. На сцената ще се качат Христо Йоцов, Живко Петров, Димитър Карамфилов и Михаил Йосифов. Към тях като специални гости ще се присъединят Васил Петров и Теодосий Спасов.

“ Спектакълът ще бъде допълнен със специално подготвена мултимедия, включваща едни от най-сладките и запомнящи се моменти от живота и творчеството на Вили Казасян, допълващи и потапящи ни в атмосферата, която само той можеше да създаде”, разказва още Хилда Казасян.

