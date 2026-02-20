ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

2680 Анатолий Попов
Подкаст: Мила Иванова: Интервю с Иван Ласкин ме срещна с професията журналист
Анатолий Попов и Мила Иванова в студиото на “24 часа” СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Мила Иванова завършва международни икономически отношения и няма нито един ден практика по специалността си. Докато следва, започва да прави преводи в редакцията на сп. “Блясък” като лятна работа. “Много бързо установих, че писането е нещо, което много повече ме дърпа, отколкото университетът, статистиката и макроикономиката”, разказва тя в подкаста “24 часа от живота”.

Като студентка Мила е запален театрален почитател. И като всяко момиче от нейното поколение си пада по Иван Ласкин. “Котка върху горещ ламаринен покрив” в Театъра на армията гледа повече от десет пъти. Една вечер се нарежда на опашката за автографи и му казва, че е журналист и иска да му вземе интервю. Прави разговора, написва текста и се притеснява да го покаже на главния редактор. Колеги му го дават. Интервюто излиза на две страници. “Което наистина ме срещна с моята професия”, спомня си Иванова.

Днес тя е главен редактор на MILA.bg и на специалните издания “Жените, които променят”, “Мъжете, които задават TREND” и “Жените – Умен свят”, а отскоро е и автор и водещ на подкаста “НЕперфектните с Мила”.

Още от разговора с Мила Иванова слушайте в подкаста “24 часа от живота” в сайта на “24 часа” и във всички подкаст платформи. Ще ни откриете като 24 часа podcast.

Автор на статията

Анатолий Попов Анатолий Попов

