ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ с титлата на хокей при жените след драма и обр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22324047 www.24chasa.bg

Връчват Наградата на София на Ивайло Христов

2476
Ивайло Христов

Ивайло Христов е избран да получи Наградата на София на специална церемония по време на 30-ото издание на “София Филм Фест”. Призът ще му бъде връчен за режисьорската му работа, ролите в киното и на театралната сцена, както и за преподавателската му дейност в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”. Филмовият фестивал, в който ще бъдат представени български и чуждестранни ленти, стартира на 12 март и ще продължи до 31-и.

Ивайло Христов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)