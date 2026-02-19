Връчват Наградата на София на Ивайло Христов

Ивайло Христов е избран да получи Наградата на София на специална церемония по време на 30-ото издание на “София Филм Фест”. Призът ще му бъде връчен за режисьорската му работа, ролите в киното и на театралната сцена, както и за преподавателската му дейност в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”. Филмовият фестивал, в който ще бъдат представени български и чуждестранни ленти, стартира на 12 март и ще продължи до 31-и.