Братът на Вирджиния Джуфре: Арестът на Андрю е победа за нея

Семейството на Вирджиния Джуфре благодари на крал Чарлз за това, че „подкрепя жертвите", и описа ареста на Андрю Маунтбатън-Уиндзор като „победа", съобщи Би Би Си.

Бившият принц беше арестуван по подозрение в злоупотреба с власт вчера, на 66-ия си рожден ден, след като полицаи в цивилни дрехи нахлуха в дома му в Норфолк в 8 часа сутринта.

Опозореният бивш член на кралското семейство прекара 11 часа в ареста, преди да бъде освободен при продължаващо разследване, като брат му, кралят, настоя, че Андрю трябва да бъде подложен на пълната сила на британското правосъдие, като заяви:

„Законът трябва да следва своя ход."

Вирджиния Джуфре, която се самоуби миналата година, твърдеше, че е била принудена да прави секс три пъти с Андрю, включително когато е била на 17 години, а също и по време на оргия, след като е била трафикирана от Джефри Епстйин. Андрю винаги е отричал категорично тези твърдения.

Чарлз лиши по-малкия си брат от титлите му принц и херцог на Йорк миналата година на фона на скандала около приятелството на Андрю с осъдения педофил.

В безпрецедентно и историческо лично изявление Чарлз изрази „дълбоката си загриженост" от ареста на Андрю и обеща „пълна и искрена подкрепа и сътрудничество" с текущото полицейско разследване.

В интервю за BBC Newsnight в четвъртък Скай Робъртс, брат на Вирджиния Джуфре, похвали краля за реакцията му след ареста на Андрю, добавяйки: „Все още не сме видели такова нещо от нашето правителство тук."

Робъртс заяви, че макар арестът на Андрю „да не е пряко свързан с обвиненията в сексуално насилие", той е „победа" за сестра му и другите жертви и „много добър начален етап за започване на разследване".

Той каза още: „Ще похваля краля за действията, които е предприел.

Все още не сме видели подобно нещо от нашето правителство тук. Току-що бяхме на изслушването на Пам Бонди.

И така, мисля, че е добре да чуем кралят да признае факта, че е необходимо да има разследване, че законът трябва да се спазва, както трябва да се спазва за всеки, който трябва да бъде подложен на този тип разследване.

И ако се установи, че той наистина е споделил секретна информация от собственото си правителство, това е престъпление, което се наказва с доживотен затвор. Бихме искали той да го подведе под най-строгата отговорност, въпреки че става въпрос за неговия брат.

Затова поздравявам краля. Благодаря на краля и на кралското семейство, че застават зад жертвите, но и зад своя народ, за да кажат, че няма значение колко богат или властен си, нямаш различни закони, които не важат за другите хора. И мисля, че в момента виждаме точно това в Обединеното кралство."

В същото предаване Аманда Робъртс, снаха на Джуфре, заяви, че семейството й вярва, че арестът на Андрю е „първата стъпка към по-голяма развръзка" по отношение на разследването. „Все още съществува основният проблем, че жертвите не получават правосъдие и не виждат съдебни, правни действия", каза тя.

„Въпреки това, ние все още вярваме, че това е първата стъпка към по-голяма промяна. И така, ние се надяваме, че това разследване ще доведе до по-нататъшно разследване на обвиненията за сексуално насилие и трафик на деца. Така че все пак е победа."

Аманда Робъртс каза, че семейството на Вирджиния Джуфре е било залято от „вълна от емоции", когато е чуло новината за ареста на Андрю.

През 2022 г. Андрю плати милиони, за да уреди гражданско дело за сексуално насилие над Вирджиния Джуфре, въпреки че настояваше, че никога не я е срещал, за да избегне унизителен публичен съдебен процес с жури, който представляваше риск за репутацията на кралското семейство.

Такова излагане би било особено неудобно по време на платинения юбилей на майка му. Стана ясно, че около 7 милиона лири от сумата са дошли от покойната кралица като „заем", а още 3 милиона лири – от имуществото на баща му принц Филип.

Още 1,5 милиона лири са били дарени от други членове на кралското семейство.

Въпреки това източници, близки до крал Чарлз, по-късно потвърдиха, че той не е сред тях.

Мемоарите на Вирджиния Джуфре, „Ничие момиче", бяха публикувани посмъртно през октомври миналата година, в които тя разказва за трафика си от осъдения сексуален престъпник Епстийн и за трите предполагаеми сексуални контакта с тогавашния принц.

След публикуването им той беше лишен от титлите си.

Арестът на Андрю се състоя сензационно в частното имение на монарха в Норфолк, където бившият херцог на Йорк се премести наскоро след публичното си опозоряване.

Разследването е за рядко, но тежко престъпление, подлежащо на съдебен процес с жури, и се наказва с максимална присъда доживотен затвор.

Все още не е повдигнато обвинение срещу него.

След дни на планиране зад затворени врати, полицаи от Thames Valley Police обградиха пътищата на Сандрингам с шест полицейски автомобила без обозначения в 8 сутринта.

В строго координираната операция, една кола се приближи към Ууд Фарм - бившия дом на принц Филип, който се използва като временно убежище от Андрю - през главния подход, докато другите обиколиха отзад, блокирайки задния вход на имота с пет спални.

Докато Андрю беше в ареста едновременно беше проведена акция на 130 мили западно от Роял Лодж, бившият му дом в парка Уиндзор Грейт Парк.

Наскорошното напускане на Андрю от имението беше толкова бързо, че много от вещите му останаха в имота.

Нито кралят, нито Бъкингамският дворец бяха информирани предварително, което показва решимостта на полицията да покаже, че никой - дори бивш принц - не е над закона.

В 12 часа Чарлз издаде своето историческо изявление, в което лаконично и безлично се позовава на брат си само като „Андрю Маунтбатън-Уиндзор".

Той каза: „С дълбока загриженост научих новината за Андрю Маунтбатън-Уиндзор и подозренията за неправомерно поведение в публична длъжност. Сега следва пълен, справедлив и правилен процес, чрез който този въпрос ще бъде разследван по подходящ начин и от подходящите власти.

Както казах и преди, те имат нашата пълна и искрена подкрепа и съдействие. Нека да заявя ясно: законът трябва да следва своя ход. Докато този процес продължава, не би било правилно да коментирам повече по този въпрос.

Междувременно, моето семейство и аз ще продължим да изпълняваме нашите задължения и да служим на всички вас."

Изявлението е подписано „Чарлз Р.", което показва, че това е рядко срещано лично изявление.

Малко след 19:00 ч., след ден на разпити, Андрю се появи с червени очи и подпухнали бузи, докато се опитваше да се скрие на задната седалка на кола, управлявана от частни охранители.