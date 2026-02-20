"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Азис си сложи "мъжки гръдни импланти".

Певецът се похвали с интервенцията в социалните мрежи и описа преживяването като сбъдната мечта.

"МЪЖКИ, подчертавам МЪЖКИ, гръдни импланти. 600 кубика. По 300 на гърда. Вече ще съм с красиво подчертани, спортни гърди. В началото ще са извън нормата, големи, но с времето ще спаднат и ще се наместят", написа изпълнителят.

Преди броени седмици певецът се похвали, че е сключил брак в САЩ, а малко по-късно доведе и съпруга си в България преди големите си концерти на 13 и 14 февруари.