ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Здравният министър проверява смъртта на бебе в сто...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22327307 www.24chasa.bg

Азис си сложи "мъжки гръдни импланти"

2336
Азис си сложи "мъжки гръдни импланти" СНИМКА: Инстаграм/azis_online_new

Азис си сложи "мъжки гръдни импланти". 

Певецът се похвали с интервенцията в социалните мрежи и описа преживяването като сбъдната мечта. 

"МЪЖКИ, подчертавам МЪЖКИ, гръдни импланти. 600 кубика. По 300 на гърда. Вече ще съм с красиво подчертани, спортни гърди. В началото ще са извън нормата, големи, но с времето ще спаднат и ще се наместят", написа изпълнителят. 

Преди броени седмици певецът се похвали, че е сключил брак в САЩ, а малко по-късно доведе и съпруга си в България преди големите си концерти на 13 и 14 февруари. 

Азис си сложи "мъжки гръдни импланти" СНИМКА: Инстаграм/azis_online_new
Азис си сложи "мъжки гръдни импланти" СНИМКА: Инстаграм/azis_online_new
Азис си сложи "мъжки гръдни импланти" СНИМКА: Инстаграм/azis_online_new
Азис си сложи "мъжки гръдни импланти" СНИМКА: Инстаграм/azis_online_new
Азис си сложи "мъжки гръдни импланти" СНИМКА: Инстаграм/azis_online_new
Азис си сложи "мъжки гръдни импланти" СНИМКА: Инстаграм/azis_online_new

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание