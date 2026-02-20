Изоставено от майка си бебе макак намери утеха в плюшен орангутан в японски зоопарк

Благодарение на необичайна двойка – бебето японски макак Пънч и неговия плюшен спътник орангутан, зоната с маймуните в зоопарк край Токио се превърна в задължителна атракция за посетителите, предаде Ройтерс.

Майката на Пънч го изоставила веднага след раждането му преди седем месеца в градската зоологическа градина в Ичикава, предава БТА.

Посетител забелязал случилото се и алармирал гледачите, които незабавно се притекли на помощ. Обикновено бебетата японски макаци се прилепват към майките си, за да развият мускулна сила и да се чувстват защитени, затова Пънч се е нуждаел от спешна грижа, обясни гледачът Косуке Шикано, цитиран от Ройтерс.

Гледачите са експериментирали със заместители на майката, включително навити кърпи и други плюшени животни, преди да се спрат на оранжевия орангутан с изпъкнали очи, продаван от шведската марка за мебели ИКЕА.

„Това плюшено животно има сравнително дълга козина и няколко лесни места за хващане", каза Шикано. „Смятахме, че приликата му с маймуна може да помогне на Пънч да се интегрира обратно в своята естествена среда на по-късен етап и затова го избрахме."

Оттогава Пънч рядко се вижда без пухкавата си играчка – той я влачи навсякъде със себе си, макар да е по-голяма от него, и радва посетителите, които се стичат в зоологическата градина, след като видеата на двамата станаха хит в интернет.

„Когато видях Пънч в социалните мрежи – изоставен от родителите си – това наистина ме развълнува", разказа 26-годишната медицинска сестра Мию Игараши, цитирана от Ройтерс. „Затова, когато днес имах възможност да се срещна с приятелка, ѝ предложих да отидем заедно да го видим", допълва тя.

Според Шикано майката на Пънч го е изоставила заради екстремните жеги през юли, когато се е родил. В началото малкият макак срещал трудности в общуването с останалите маймуни, но гледачите обясняват, че това е част от естествения процес на адаптация и той постепенно се интегрира в групата. „Вярвам, че ще дойде ден, когато вече няма да има нужда от своята плюшена играчка", допълни Шикано.