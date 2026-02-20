ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кейти Пери е готова за тайна сватба и дете с Джъстин Трюдо

2516
Кейти Пери и Джъстин Трюдо СНИМКА: X/@patronlar

Влюбената Кейти Пери е готова да избяга и да се омъжи тайно за бившия канадски премиер Джъстин Трюдо и да има дете от него. Близки до поп звездата обаче се опасяват, че тя прибързва с връзката, пише RadarOnline.

„Много хора от обкръжението ѝ се притесняват, че тя се движи твърде бързо", казва източник пред изданието и добавя, че тя била във връзка с Орландо Блум почти десетилетие, след което много бързо преминала от раздялата им към връзка с Джъстин, без да си поеме дъх.

"Изведнъж той се превърна в целия ѝ свят", разказва източникът. 

41-годишната изпълнителка на Hot N Cold се раздели със звездата от „Карибски пирати" Блум, на 49. Двамата имат 5-годишна дъщеря на име Дейзи Дов.

В края на юли Пери беше забелязана на вечеря с Трюдо в Монреал. Той също така беше видян сред публиката на нейния концерт в същия град.

Кейти Пери и Джъстин Трюдо СНИМКА: X/@patronlar

