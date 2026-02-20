Софийската опера представя на 6 и 7 март „АЛМА" музикална монодрама от Любомир Денев. В главната роля Мария Хелгат. С участието на камерен оркестър на Русенската опера. Диригент Велислава Скрильова, режисьор Вера Немирова Очакваме ви на 6 и 7 март в Софийската опера.

За Мария Хелгат

Мария Хелгат е мецосопран и актриса, чийто талант надхвърля общоприетите граници и очаквания. Тя завладява публиката с еднаква лекота както на международните оперни и концертни сцени, така и в театъра и киното. На оперната сцена репертоарът на Мария включва Дона Елвира (Дон Жуан), Кармен, Принцеса Еболи (Дон Карлос), Октавиан (Кавалерът на розата), Шарлота (Вертер), Сесто (Юлий Цезар) и Дорабела (Така правят всички жени). Мария е търсена солистка на международни концертни сцени. Тя сътрудничи на водещи ансамбли като Мюнхенската филхармония, Оркестър „Гулбекян" – Лисабон, Concerto Köln и L'arpa festante. Излизала е на сцена под диригентската палка на уважавани диригенти, включително Денис Ръсел Дейвис и Иван Фишер. Нейната страст към иновациите е довела до овладяването ѝ на роли в много експериментални продукции. Като актриса Мария се появява във високо ценени продукции като Steppenwolf и Frankenstein и във филми, включително „A Year Ago in Winter". Носителка на наградата на германския национален конкурс Bundeswettbewerb Gesang Berlin и Международния музикален конкурс King's Peak, Мария е изнасяла концерти на престижни сцени, включително Staatstheater Nürnberg, Münchner Kammerspiele, Theater Freiburg и Prinzregententheater München, представяйки своята артистичност на публиката по целия свят.

За сценографът на „Алма"- Юлиян Табаков

Създава сценографски и костюмни решения за над 50 театрални, куклени, движенчески, оперни и филмови продукции в Швеция, България, Русия, Литва, Германия, Швейцария и Кения, илюстрации за множество детски книги и разработва свои художествени и аудиовизуални проекти. Пространството е основен фактор в работата му и всяко представяне на даден проект е има собствен формат. Юлиян Табаков е от онези редки изключения в съвременната култура, които пълноценно и изключително качествено осъществяват връзката между отделни жанрове и дори видове изкуства.

Изявен сценограф, художник, илюстратор, фотограф, кинорежисьор, автор на костюми, той е между различни културни съсловия и публики с разностранни интереси. Впечатляващи са не само енергията и оригиналността на творбите му, но и невероятната чувствителност, която авторът притежава.

За композитора Любомир Денев

Музикалните му интереси датират от най-ранно детство, когато започва да взема уроци по цигулка и акордеон. Продължава музикалното си образование в Софийското музикално училище в класа по ударни инструменти на проф. Д. Палиев, което завършва през 1971 г.

От 1973 Л. Денев следва в Музикалната академия в София - заниманията му по композиция са с проф. Цв. Цветанов и проф. Парашкев Хаджиев, дипломира се през 1979 като оркестров диригент в класа на проф. Константин Илиев. Още като студент си създава име на оригинален и активен джаз-пианист и композитор - със своето джаз-трио участва на няколко престижни международни фестивали в Чехия, Полша, Югославия, Унгария, Румъния, Куба и др.

Две години преди дипломирането си спечелва конкурса за стажант-диригент в Държавния музикален театър "Ст. Македонски", където работи до 1986, осъществявайки музикалната постановка на редица класически оперети и съвременни мюзикъли. След 1986 г. Л. Денев е композитор и диригент на свободна практика, често канен от най-добрите симфонични оркестри в България - в Русе, Бургас, Варна, Пловдив и др. Със СО на БНР прави премиерни изпълнения и записи на редица нови български творби. Международната му дейност включва записи със Симфоничния оркестър на Гръцкото Радио и ТВ и два компактдиска за американската компания „КОНКОРД-Рекърдс" (1996 и 1998), дава солови джаз-рецитали в Париж, в Германия, Словакия, Унгария и др. В периода 2008-2009 е поканен от Министерството на културата на Бавария в Международния културен център Вила Конкордия, където твори, изнася лекции и дава концерти.

Като композитор Л. Денев работи във всички музикални жанрове - камерна и симфонична музика, поп и джаз, както и за театъра, телевизията и киното. Негова музика е изпълнявана в много страни на Европа, в Канада, Мексико, Индия, Русия, Египет, САЩ и Япония. Неговият мюзикъл "Напразни усилия на любовта" гостува в Кайро (1989) с постановката на Българска камерна опера - Благоевград, мюзикълът "Законът на джунглата" (носител на наградата „СОФИЯ" '1989) има премиера в превод на френски в Париж (1993), а мюзикълът "Алис в страната на сънищата" бе поставен на гръцки език в Никозия и Ларнака – Кипър, декември 2012 г.

Освен многобройните награди, присъдени на Л. Денев у нас (АСКЕЕР 2001, Кристална лира за джаз 2006 и др), той е удостоен и с няколко престижни международни отличия: за хорова композиция („При извора") в Ихлава - Чехия, за камерна музика на Фестивала Интерсонанцен в Потсдам - Германия (за „Игра с вятъра"), Наградата на конкурса Бьозендорфер („Химни на слънцето" за пиано), Златната ракла 2006 за музиката към филма "Врабците през октомври", Втора награда на конкурса „СОФИЯ" '2009 („Кончерто носталджико" за ансамбъл Софийски солисти) и др.

БНТ заснема два филма, посветени на творчeството на Л. Денев: "Музиката, която правя" (2000г.) и „Умно село - Клубът на тишината" (2005 г.).