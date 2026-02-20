ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бразилският президент: Мадуро трябва да бъде съден...

Фотозагадка: Коя е тази наша ски легенда?

Фотозагадка: Коя е тази наша ски легенда?

Жокер: На 8 януари преди 46 г. влиза в историята като първия българин, спечелил състезание от Световната купа по алпийски ски.

Отговора на фотозагадката очаквайте утре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

