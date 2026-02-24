Заради София – първия глух адвокат в Ирландия, у нас пускат на матура по език деца, които не чуват

Тук жестовият език е право, а не ограничена помощ от 120 часа годишно, казва Калинова, която разчита на жестов преводач, докато пледира в съдебна зала

Мисля, че все още не съм стигнала моя таван, имам още много цели, казва София Калинова. Макар да е родена в Асеновград, тя влиза в историята като първия дипломиран глух адвокат в Ирландия. Когато това се случва преди 3 години, ирландските медии възторжено пишат за нейния личен успех. За българката обаче това е само една стъпка от много по-дълъг път към реално равенство.

Още в ранна възраст тя осъзнава, че ще трябва да полага двойно повече усилия, защото обществените системи са изградени, без идеята за различие да бъде заложена в тях. И от хора като нея се очаква просто да се напасват.

София и нейният брат близнак Атанас са родени глухи, но 12 години учат в общообразователно училище, без да имат достъп до преподаване на жестов език. Това означава, че стоят в клас по цял ден, опитват се да четат по устните на учителя какво казва, но невинаги успяват. И след като се приберат вкъщи, започват наново да го учат с помощта на семейството си.

По това време българският жестов език все още не е законово признат. Така че София и брат ѝ трябва да полагат много повече усилия, за да се образоват в среда, която не е пригодена за техните нужди. Когато идва време да се явят на матура в края на средното си образование, избират да е по английски език. Учат здраво, но няколко седмици преди изпита им е съобщено, че няма как да бъдат допуснати заради формат, включващ говорене и слушане. Решават да се борят. С помощта на родителите си, Съюза на глухите и Асоциацията на родителите на глухи деца успяват да променят правилата не само за себе си, но и за всички други като тях. Изкарват високи оценки на матурата по английски. Приети са за студенти в Пловдивския университет, но и там ситуацията е почти същата - няма достъпно обучение на жестов език или пък преводачи на него.

Някъде по това време София достига до идеята да учи в чужбина,

и то юридическа специалност. Не само защото изпитва голям интерес към правото и неговата роля в обществото, а защото опитът на глух човек ѝ е показал колко важна е тази професия за изграждане на по-справедливи системи. До този момент Калинова работи за тази кауза като доброволец. Тя е сред основателите на Българския и на Европейския съюз на глухите студенти. През 2015 г. е избрана сред 10-те най-изявени млади лидери в света, занимаващи се с доброволчество. Призът се връчва от неправителствена организация и е получаван от променящи света личности като Хенри Кисинджър, Джон Кенеди и Елвис Пресли.

А София е точно такава, и то не само в България, но и в Ирландия. Още докато следва право в най-старото юридическо училище на Дъблин - The Honorable Society of King’s Inns, тя завежда дело срещу банка, която отказва да ѝ осигури достъпна комуникация на жестов език. Съдът се произнася в нейна полза, постановявайки, че това е незаконна дискриминация. Решението е прецедент и с отражение далеч отвъд конкретния случай, водещо до промени в банкови практики.

Българката печели дело и срещу частен колеж, който настоява

глухи студенти сами да заплащат жестов превод,

за да участват в подготвителен курс. И тук съдът приема, че тази практика представлява пряка дискриминация, и задължава учебното заведение да преразгледа правилата си за достъпност. “Отказът на колежа ме принуди да се подготвя сама за изпитите, но и ме убеди, че това поведение трябва да бъде оспорено по закон”, казва Калинова. Тя избира да следва в Ирландия заради съществуващо от края на 90-те години законодателство, гарантиращо предоставянето на жестов превод за глухи студенти във висшите учебни заведения. Въпреки това първите месеци са изключително трудни. Налага ѝ се за кратко време да усвои ирландския жестов език, за да може пълноценно да учи.

Решава да стане адвокат още в първи курс след случаен разговор в автобус с колега. Докато пътуват към дома след лекции, София забелязва внушителна сграда и пита каква е. “Honorable Society of King’s Inns - най-старото училище за адвокати в Ирландия”, отвръща той. Българката светкавично изстрелва, че иска да учи в него, но реакцията на колегата е скептична: “Приемът е изключително труден и дори много чуващи кандидати не успяват още на квалификационните изпити”. Мнението му обаче не я разколебава, а мобилизира.

“Не приемам езика на ограниченията, особено когато той произтича от предразсъдъци”, казва София. Следват месеци на срещи и целенасочена подготовка. “Съдебната система продължава да е доминирана от мъже, а аз съм жена, глуха и от Източна Европа. Това не беше личен проблем, а структурна реалност. Именно затова знаех, че там е мястото ми. Работих повече не за да бъда изключение, а за да заема мястото си. Така днес съм квалифициран и практикуващ адвокат не въпреки системата, а в нея”, обяснява българката.

Тя казва, че ирландското законодателство е изключително силен инструмент, за да могат хора като нея да успяват. То третира жестовия език като въпрос на права, а не като услуга. Задължава институции да осигуряват достъпност при общуване във всички сфери на обществения живот, включително образование и здравеопазване, без условия, ограничения или оправдания.

“Законът изхожда от разбирането, че правото на език е отговорност на институциите, а не тежест за отделния човек. Именно затова глухите хора в Ирландия имат реална възможност за

пълноценно участие в обществения живот

България също има закон за жестовия език от 2021 г., но той не гарантира реален и непрекъснат достъп. Според него глухите хора имат право на до 120 часа жестов превод годишно, а студентите и докторантите – на до 60 часа на семестър. След като тези лимити бъдат изчерпани, възможността за превод просто приключва. Не защото нуждата е отпаднала, а защото системата е проектирана така. А и тя е силно бюрократична.

Достъпът до превод зависи от административни процедури и регистрация, уредени в различни наредби”, обяснява Калинова. По думите ѝ това прави условията за живот в Ирландия и България доста различни. В единия случай жестовият език е право, което държавата гарантира, а в другия - услуга с ограничения. И това не е въпрос на ресурси, а на ценности, допълва българката, която е първият глух адвокат в Ирландия.

Мечтае един ден да практикува и в България

Засега София Калинова не предвижда връщане в България, макар да ѝ се иска да може да практикува адвокатската си професия и у нас, защото вярва, че представителството на различни обществени групи в правовия ред има значение за справедливото функциониране на системата. И причината да остане в Ирландия е любовта. Там тя среща бъдещия си съпруг. От половин година двамата са родители на момченце.

“Мислех си, че ще уча тук и ще се прибера у дома. Никога не съм предполагала, че нещата ще се развият по този начин”, признава Калинова. Тя обаче продължава да е тясно свързана с родината. Консултира организации и институции по правни въпроси. Бори се гласът на нечуващите хора да бъде по-силен в обществените процеси. Личният ѝ успех в Ирландия помага това да се случва, тъй като София на практика е доказала, че бариерите не са в тялото, а в мисленето.