На 75 без диети д-р Куин Лечителката е като тийнейджър, всеки месец получава цветя от новата си любов

Джейн Сиймур, която не получи първата си роля заради различния цвят на очите, днес е щастлива, че има сили и живее спокойно - предпочита домати, маслини, риба, твърдо сварени яйца, вдига леки гири и упражнява пилатес

Джейн Сиймур е от жените, които сякаш не остаряват или по-скоро остаряват така, че всички да им завиждат.

Актрисата навърши 75 години на 15 февруари и разкри, че не е качила и грам от тийнейджърските си години, макар че никога не е на диета. “Чувствам се между 20 и 30 години по-млада”, не крие самочувствието си жената, която стана известна на цял свят с главна роля в култовия сериал “Доктор Куин Лечителката”.

“Ще празнувам рождения си ден през цялата година”,

закани се звездата, която изумява всички с неизтощимата си енергия. Тържествата включват парти за приятели, няколко семейни събирания и подкрепа на каузи, които са близки на сърцето ѝ. Първо събрала около масата децата си и техните половинки, a през лятото очаква на гости сестрите си, братовчедите и братовчедките с цялото им домочадие.

Освен с дневния си режим, който спазва от десетилетия, носителката на две награди “Златен глобус” цъфти и заради мъжа до себе си.

Сиймур призна, че има нова любов през 2023 г., когато среща 76-годишния музикант Джон Замбети. Преди това има четири брака, 4 развода и 6 деца - 4 от които биологични, а две - доведени. Твърди обаче, че никога не е правила разлика между тях и е еднакво близка с всички, независимо че отдавна са излезли от семейното гнездо.

“С Джон се срещнахме в точното време”, споделя актрисата в интервю, добавяйки, че никога не е късно човек да получи шанс за нова любов: “Не вярвах, че на тези години ще намеря отдадена, здрава, прекрасна връзка, но съм благословена, че това се случи”. Верни на купонджийския си дух, Сиймур и Джон празнуват връзката си всеки месец: “На всеки четвърти той ми изпраща рози, независимо къде сме, независимо какво се случва.”

Истинското име на Джейн Сиймур е Джойс Пенелопе Вилхелмина Франкеенберг. Родена в Мидълсекс, Англия, на 17 години тя решава да се нарече като третата съпруга на крал Хенри VIII, която умира скоро след раждането на бъдещия крал Едуард VI. Момичето има рядка физическа особеност - едно зелено и едно лешниковокафяво око, но това се забелязва само при внимателно вглеждане. Сама разказва как изгубила първата си роля заради тази особеност, но агентът ѝ я успокоил: “Някога ще си прочута заради това”. Благодарение на майка си, която е нидерландка, говори свободно този език, а също и френски. Учи в балетно училище и дори се изявява на сцената с трупата на прочутия руски балет “Киров”.

Предвещават ѝ кариера на успешна танцьорка,

но травма на коляното слага край на мечтата ѝ.

Една от първите роли, в които е забеляна, е на момиче на Бонд във филма “Живей, а другите да умрат” (1973). По време на снимките гадател ѝ предсказва, че ще има 4 брака. Явява се на кастинг за принцеса Лея в “Междузвездни войни: Нова надежда”, но не получава ролята. Губи възможността да се появи и в “Птиците умират сами”, защото според продуцентите не е достатъчно уязвима.

През 80-те години снима предимно за телевизията, така че започват да я наричат “кралицата на минисериалите”. През 1981 г. минисериалът “На изток от рая” ѝ носи първия “Златен глобус”. Впоследствие е номинирана още 3 пъти за различни превъплъщения.

Приема да изиграе “Доктор Куин Лечителката” в труден момент от живота си, който сама описва като “бях съсипана, нямах дом, а имах две деца”. Тази роля обаче става нейната ракета носител към киноелита на Холивуд и ѝ помага да се прочуе по цял свят. В продължение на 6-те сезона на поредицата е номинирана още 4 пъти за “Златен глобус” за най-добра драматична актриса в тв сериал, като печели още един от тях. В последните години популярен сред българските зрители стана и сериалът “Хари Уайлд”, в който актрисата се превъплъщава в решителна професорка по английска литература, която разплита сложни криминални загадки.

Джейн Сиймор обаче има и многобройни други таланти. Тя е талантлива художничка с особено влечение към акварелите, прави и скулптури. Дизайнер е и на колекцията бижута “Отворени сърца”, вдъхновена от съвета на майка си сърцето ѝ винаги да остава отворено в трудни моменти, за да намери верния път. С марката ѝ са комерсиализирани серии от аксесоари и дори мебели, които се продават много успешно в Близкия изток. Съавтор е на няколко детски книги и книги за самопомощ.

Актрисата вдъхнови много жени, когато на 67 години позира за трети път за корицата на “Плейбой”, превръщайки се в най-възрастната жена, решила се на тази стъпка. В интервю за списанието тогава сподели, че през 70-те години е била подложена на сексуален тормоз от продуцент, без да споменава името му.

75-годишната звезда обича да споделя малките си тайни, с които поддържа перфектната си фигура непроменена от младо момиче. Тя често пуска снимки по бански костюм в инстаграм и всеки път предизвиква вълна от суперлативи сред феновете си.

“Харесвам средиземноморския начин на хранене,

той работи много добре и включва вкусни храни като домати, маслини, риба”, разкрива звездата. Позволява си много лека закуска - твърдо сварени яйца и кафе, и се храни по-обилно само веднъж дневно около 13,30 ч. Следобед се угощава пак леко със зеленчуци, хумус и ядки. Никога не се е ограничавала, но ѝ харесва да се храни със здравословни продукти, които я карат да се чувства добре и я зареждат с енергия. Физическите ѝ упражнения включват вдигане на леки гири за поддържане на мускулите и пилатес. Обича да си припомня и някои движения от балетната си младост. Има голяма страст към гмуркането, особено сред коралови рифове.

Сиймур казва още, че редовно посещава личния си лекар и си прави всякакви необходими изследвания, за да следи състоянието си. “Спя добре и се опитвам да не се стресирам много”, подчертава чаровната дама. Казва, че на тази възраст има толкова много неща за вършене, че не ѝ остава никакво свободно време: “За щастие, имам сили, благодарна съм за всичко.”