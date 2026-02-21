Цял ден Евгени Будинов крил из къщата пръстена с диамант, преди да предложи на Поля

След 20 години заедно на сцена Сашо Кадиев му стана кум

Тайна церемония в много тесен кръг, само със свидетели и фотограф - такава сватба избират за себе си актьорът и бивш народен представител Евгени Будинов и любимата му Поля.

Те си казаха заветното “да” в община Банкя, а Будинов сподели щастливата новина в социалните си мрежи: “Оженихме се. Скандал: по любов. Без PR, без сценарий, без дубли”. Това е втори брак и за двамата, като от първия актьорът има две деца - Александър и Белла, заедно с които бяха на почивка миналото лято.

Запознанството на Евгени и Поля се случва след като и двамата са изпратени по работа извън София. Озовават се в един и същ ресторант, по едно и също време, а любовта им пламва в секундата, в която се виждат. “Не очакваме много хора да ни разберат, но

любовта от пръв поглед съществува”,

уверява Поля. Първоначално всичко им се струва като авантюра, но бързо осъзнават, че е нещо повече. Когато Будинов решава, че иска да се ожени за нея, избира да го направи по класическия начин - с предложение за брак и задължително пръстен с диамант. Спомня си, че това е най-притеснителното нещо, което някога е правил въпреки всички премиери на сцената и пълните зали. Евгени, докато подписва. СНИМКИ: КРИСТИЯН ПАНТАЛЕЕВ

В деня на предложението Поля забелязва странното поведение на Евгени и дори леко се напряга, но не предполага какво ѝ предстои. “Той целия ден се държеше много нелогично, излизаше по няколко пъти и разместваше някакви неща из къщата”, разказва тя, а Евгени добавя, че просто е крил пръстена на различни места.

Първоначалната им идея е церемонията да бъде тайна, в много тесен кръг - единствено свидетели и фотограф. Според тях сватбата е специален момент между двама души, който трябва да си остане личен. Разриба се, след подписването новината се разчува.

За своята специална дата избират 15 февруари - деня на прошката, защото носи особено силна символика. “Да простиш и да загърбиш егото си, е в основата на едни отношения”, казва актьорът. Младоженците със свидетелите Сашо Кадиев и Ивелина. СНИМКИ: КРИСТИЯН ПАНТАЛЕЕВ

За свои свидетели канят семейство Кадиеви - Александър и Ивелина. Сашо е един от малкото хора, които разбират за предстоящата сватба. Всъщност двамата актьори са близки приятели и скоро ще правят 20 години, откакто си партнират заедно на сцена. Жените им също много си пасват като характери. “Ако човек ги познава, няма как да не ги предпочете. Те носят спокойствие и светлина”, казва Поля Будинова.

Когато разбират за сватбата, много от приятелите на младото семейство се сърдят, че не са поканени. Но двойката обяснява, че би искала да има и църковна сватба, на която да присъстват повече хора. Поля подписва брачното свидетелство. СНИМКИ: КРИСТИЯН ПАНТАЛЕЕВ

“Родителите ни проявиха разбиране и не дойдоха, затова се надявам и приятелите ни да ни разберат

В много случаи сватбите се правят, за да се демонстрират някакви неща, а ние искахме този момент да остане личен”, казва Евгени.

Роклята на булката е дизайнерска, изработена е по нейно желание и е цялата в дантела.

Младоженците обичат да пътуват заедно, но все още не са си избрали дестинация за медения месец. Досега са били на Рилските езера, в Царево, Гърция, Одрин и на други места. “Много искам да я заведа в Рим и Париж”, споделя Евгени. Но при тях всичко се случва в последния момент, тъй като и двамата имат натоварени графици. Евгени често има представления, а Поля работи в сферата на фармацията. Най-вероятно меденият месец ще бъде в по-топло време.