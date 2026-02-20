Сопраното Джесика Прат ще изнесе концерт в Софийската опера

Очаквайте на 8 март в Софийската опера и балет – ДЕЛИРИУМ – оперен концерт на сопраното Джесика Прат. Диригент ще бъде Даниел Орен, с оркестър на Софийската опера.

Джесика ПРАТ е призната от в. „Ню Йорк Таймс" като сопрано с блестящ глас. Тя е смятана за една от водещите интерпретаторки днес на някои от най-трудните белкантови творби. Г-жа Прат е победител в множество международни вокални конкурси, включително „Австралийски певчески конкурс" и „Наградата на Виенската държавна опера". През май 2013 г. е удостоена с престижната международна награда за колоратурни сопрани „La Siola d'Oro – Лина Палиуги". През септември 2016 г. тя бе отличена с „Оскар дела Лирика", Международна оперна награда за най-добро сопрано на годината.

Ангажиментите през сезон 2024/25 включват: „Роберто Деверьо" в Театър „Доницети" в Бергамо, „Дъщерята на полка" в Мускат, „Лучия ди Ламермур" в театър „Комунале" в Болоня, в Атина и в театър „Верди" в Триест, „Норма" и „Лукреция Борджия" в театъра на Майските музикални тържества във Флоренция, „Сомнамбула" в Палермо.

В програмата на концерта й на 8 март са следните автори: Ленард Бърнстейн, Винченцо Белини, Гаетано Доницети, Джоакино Росини и др.

Диригент на Джесика Прат е Даниел Орен. В живота той е ръководен от максимата, че „Музиката освобождава от измамата на думите"

Даниел Орен е роден в Тел Авив, Израел.

На 13-годишна възраст неговият музикален талант е международно признат: той е избран от Ленард Бърнстейн да изпее солото на „Чичестърски псалми" по израелската телевизия на живо (1968 г.). На 17-годишна възраст Даниел Орен започва да учи дирижиране в "Hochschule" в Берлин.

През 1975 г. получава първа награда на Международния конкурс за диригенти „Херберт фон Караян" (Берлин). През 1978г. започва да дирижира в Съединените щати на Фестивала на двата свята, като в същото време започва кариера в Италия, където през 1978 г. е назначен за музикален директор на Римската опера.

Също в Италия, той е музикален директор в театър „Верди" Триест, театър „Карло Феличе" в Генуа, театър „Сан Карло" в Неапол. Той е гост-диригент на театри и институции в Европа, Азия и Америка. Днес Даниел Орен е световно признат, особено от оперната публика, за уникалните си интерпретации на шедьоврите на Джузепе Верди и Джакомо Пучини.

Даниел Орен е работил с някои от най-известните оперни певци в света, включително Алфредо Краус, Хосе Карерас, Лучано Павароти, Пласидо Доминго, Мирела Френи, Райна Кабаиванска, Гена Димитрова, Ренато Брусон, Марсело Алварес, Лео Нучи, Диана Дамрау и много други. От 2007 г. е артистичен директор на театър „Джузепе Верди" в Салерно.

През 2019 г. е назначен за музикален директор на оперния фестивал Арена ди Верона.