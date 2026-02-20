36 г. след репортаж за линейки и легендарния Екип 2 Милена Милотинова в БНТ като №1

Тя мина през Народното събрание и през отразяване на политиките на Брюксел, а сега подчертава, че няма да допусне политическо влияние в обществената телевизия

36 години след като започва професионалния си път като репортер в Българската национална телевизия, Милена Милотинова се връща като генерален директор на “Сан Стефано” 29.

С три гласа “за” членовете на Съвета за електронни медии я избраха да оглави телевизията, след като изслушаха четирима кандидати за важния пост.

“Най-силно впечатление направи представянето на госпожа Милотинова като опитен професионалист и компетентен ръководител с ясна визия за развитието на обществения доставчик на аудио-визуална медийна услуга, която разпознава стратегическата роля на БНТ като платформа, която да утвърждава и надгражда влиянието си в българското общество, дори и извън пределите на страната”, каза Габриела Наплатанова, която подкрепи кандидатурата на Милотинова.

“Смятам, че Милена Милотинова би била един убедителен и компетентен генерален директор на БНТ”, добави нейната колежката от регулатора Къдринка Къдринова.

Финалният глас, с който бе избрана новата шефка на обществената телевизия, бе от председателката на СЕМ Симона Велева. “Видях и чух вашите мотиви. За да се реализира - два гласа бяха заявени за друг достоен, качествен, подготвен кандидат - Милена Милотинова. Ще дам своя глас за нея”, каза Велева и така реши изхода от конкурса.

Милотинова е родена на 10 септември 1968 г. в София. Завършва българска филология и английски език и литература в Софийския университет, както и магистратура по журналистика.

Сама разказва, че

винаги е искала да стане

адвокат или журналист

Когато е в първи курс, прави стаж във в. “Отечествен фронт”. Тогава пише репортаж за “Бърза помощ”, който излиза съвсем съкратен. През 1990 г. става репортер в Българската национална телевизия и именно там доразработва материала си. След излъчването му купуват 26 нови линейки за “Бърза помощ”, а Милена разбира колко важна е професията и визията.

Тя като студентка, но вече започнала кариерата си в телевизията. СНИМКИ: ФЕЙСБУК НА МИЛЕНА МИЛОТИНОВА

Влиза в легендарния новинарски Екип 2 с млади, динамични репортери, водени от Нери Терзиева и Асен Агов. Те за пръв път се обърнаха към зрителите с “Уважаеми дами и господа” и искаха вечерните новини да приличат на тези на CNN.

През 1992 г. Милена се явява на конкурс за водеща на новинарската емисия “По света и у нас” и го печели. Казва, че за свои учители в професията определя Кеворк Кеворкян и Нери Терзиева.

Докато е водеща на новините, на бял свят се появява синът ѝ - плод на любовта с мъжа й Димитър Колев. Тя ражда Асен на 19 март 1996 г. и няколко месеца след това се връща на екран. Поема новинарските емисии през уикенда, за да може да има повече време за бебето.

Един от най-тежките моменти в професионалния ѝ път е през април 2000 г. Тогава вечерна емисия на “По света и у нас”, на която тя е водеща, шокира зрителите. В нея са показани видеокадри как чеченски бунтовник реже главата на руски войник.

“Зрители, простете! И аз

бях потресена”, каза

Милотинова пред “24 часа”

веднага след скандала

и поясни, че е разбрала за кадрите 5 минути преди емисията и е помолила редакторката да се свърже с шефа на “По света и у нас”. Той взел решение 30-секундният откъс да се съкрати на 15-20 секунди. Милотинова призова той да поеме отговорност и да не си измива ръцете. Тогавашният регулатор - Националният съвет за радио и телевизия, излиза със становище, че главната отговорност е на новинарското ръководство, а не на водещата и на редакторката Савина Спасова. НСРТ отсъжда шефовете на дирекция “Новини и актуални предавания” и на направление “Новини” Мирослава Нейнска и Константин Кисимов да бъдат дисциплинарно уволнени. Това така и не става. Милотинова е временно свалена от екран като водеща на “По света и у нас” и репортерства за новините на БНТ. През декември 2000 г. отново я връщат като водеща на новините.

Следващата година е избрана е за народен представител в 39-ото народно събрание от листата на НДСВ, от която депутат става и Емил Кошлуков.

Милотинова е председател

на парламентарната

комисия по медии

Успяхме да постигнем независимостта на БНТ и БНР от правителственото и парламентарното мнозинство - не само на книга, но и реално”, казва малко преди края на мандата си Милотинова.

За предаването си по “България он ер” Милотинова често показва ексклузивни интервюта от Брюксел и Страсбург.

Като депутат тя е и член на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност и на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, където работи в 2 парламентарни комисии – по социални въпроси и по образование, наука и култура, както и на Подкомисията по медии към ПАСЕ. След края на депутатския мандат става пиар на Държавната агенция по туризъм, а през 2008 г. се връща към онова, което най обича - телевизията. Става шефка на новата VTV, която е с фокус към екологията. Тогава обяснява, че новият ѝ пост е и риск, и предизвикателство. “Никога не съм мислила, че ще се пенсионирам в новините на БНТ - не би било нормално”, казва тя в интервю.

VTV е закрита през 2018 г., а Милена Милотинова става едно от емблематичните лица на “България он ер”, където води седмичното предаване “Брюксел 1”, в което често излъчва ексклузивни интервюта от Брюксел и Страсбург.

Милотинова никога не е стояла дълго далече от телевизията. Сега ще влезе в обществената като генерален директор. СНИМКИ: ФЕЙСБУК

Милотинова бе сред петимата кандидати за генерален директор на БНТ, допуснати от СЕМ за изслушванията в четвъртък. Другите бяха Невена Андонова, Свилена Димитрова, Сашо Йовков и досегашният шеф на телевизията Емил Кошлуков. Йовков не се яви пред членовете на регулатора - изпраща им писмо, написано на ръка, с което обяснява, че му е невъзможно да отиде. Така отпада от конкурса. Кошлуков пък заявява, че процедурата е нелегитимна, но отива в СЕМ от уважение към колегите си в БНТ и към институцията на регулатора.

Обществената телевизия трябва да бъде алтернатива на търговските медии, място за дискусия и културен дебат, с повече разследвания, редакционна независимост и силно дигитално присъствие, казва Милотинова на изслушването си пред СЕМ. “Амбицията ми е БНТ да бъде лидер в новините с добре мотивиран екип”, допълва тя.

Милотинова подчерта, че не би допуснала политическо влияние и че е доказала това в професионалния си път.

“Избираме госпожа Милотинова, защото СЕМ дължи избор на генерален директор на обществената телевизия именно сега. Дължи този избор не само на себе си, но и на цялото общество. И го дължи от първия път, защото всяка промяна на гласовете би означавала форма на компромис и промяна на така заявената воля, а също поводи за нови спекулации, жалби и обвинения”, обясни защо дава своя решаващ трети глас за Милотинова председателката на СЕМ Симона Велева.