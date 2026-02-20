Продадоха на търг писма на Агата Кристи за близо 8000 лири

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Колекция от предмети на икономката на писателката Агата Кристи бяха продадени днес на търг за близо 8000 британски лири, съобщи Би Би Си.

Предметите от Филис Райс, бивша икономка във ваканционния дом на Кристи „Грийнуей хаус“ в Девън, бяха продадени на аукцион в град Чипнам, графство Уилтшир.

Сред вещите са шест писма, адресирани до Райс, с бележки с инструкции как да храни любимите кучета на Кристи.

„Колекцията е била съхранявана доскоро в семейството, така че е истинска привилегия да проучим и каталогизираме всички предмети и да научим повече за една от най-любимите авторки по света“, каза Бриджит Медоус, организатор на търга.

Колекцията, която бе продадена за 7889 британски лири, включва първите издания на „Пет малки прасенца“ и „Звезда над Витлеем“, и двете подписани от Кристи, пише БТА.

Очакваше се предметите да донесат около 1000 британски лири, много по-малко от настоящата сума, отбелязва Би Би Си.

Агата Кристи е най-продаваният автор на всички времена и е известна със своите 66 детективски романа, включително „Убийство в Ориент експрес“ и „Смърт край Нил“.