Българинът Людмил Димитров дефилира в седмицата на модата в Ню Йорк

Българинът Людмил Димитров отбеляза исторически момент в кариерата си, като дефилира на ревюто на "Келвин Клайн" по време на седмицата на модата в Ню Йорк. 24-годишният манекен на агенция „Ивет Фешън" се превърна в първия български мъжки модел, излязъл на подиума на световноизвестния бранд по време на шоуто, което се проведе в Ню Йорк. Успехът в САЩ затвърждава позицията му като едно от най-обещаващите и актуални български лица на международния подиум. В продължение на една година Людмил е работил за бранда, снимал е техни каталози и кампании за мъжката им линия.

Любопитен акцент от участието му е фактът, че той е сред едва десетте мъжe модели от цял свят, избрани да дефилират в ревюто на дамската колекция на марката. Колекцията изследва хедонистичната елегантност, заложена в ДНК-то на марката - култ към тялото, удоволствие от подчертаването на неговото съвършенство и стремеж към красота.

„Стремях се да концентрирам и прецизирам израза на елегантност и стил в духа на края на 70-те и началото на 80-те години – с интимност и ясен фокус върху формата и тялото, за да внуша усещане за сила и удоволствие, типично за Келвин Клайн", споделя Вероника Леони, креативен директор на марката.

От първи ред шоуто в Ню Йорк бе наблюдавано от холивудските актриси Дакота Джонсън, Брук Шийлдс и Лили Колинс, нашумелия канадски актьор Франсоа Арнор, модната икона Алекса Чънг, световноизвестния фотограф Марио Соренти и модната инфлуенсърка Камила Коелю. Сред най-вълнуващите моменти зад кулисите на ревюто е и появата на самата Ана Уинтур. Една от най-влиятелните фигури в света на модата успява лично да се запознае с Людмил и пожелава успех на всички модели участвали на дефилето.

След участието си на Седмицата на модата в Ню Йорк, на Людмил му предстоят модни ангажименти в Париж, Далас и Южна Франция.

Роденият в София български модел от 6 години е част от „Ивет Фешън". Висок е 187см. и е открит за модния подиум на софийския бул."Витоша" от букера на модната агенция Диан Динев.

Работил е за много други световни модни брандове. Бил е на корица на 10 Men Australia и на десетки други списания. Людмил Димитров работи и с почти всички световни модни агенции.