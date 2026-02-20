Тръмп: Гордея с Мелания, тя е голяма филмова звезда

Доналд Тръмп признава, че се гордее със съпругата си Мелания Тръмп, която се превърна в „голяма филмова звезда" с документалния филм „Мелания", наскоро показан по кината.

По време на срещата на Съвета за мира във Вашингтон президентът похвали успеха на лентата, посочвайки, че е „номер едно" в боксофиса. Филмът е спечелил 7,2 милиона долара през първата си седмица — най-високият приход за документален филм от последното десетилетие. През втората седмица приходите обаче паднаха с 67% и достигнаха 2,7 милиона долара, а общите приходи към момента са 15,8 милиона долара.

Тръмп коментира с усмивка, че „в едно семейство е трудно да имаме две звезди", визирайки новопридобития ѝ статус. „Голяма филмова звезда. Винаги казвам, че това е проблем, но ние се гордеем с нея. Хората в Съединените щати я обичат. Документалният филм се превърна в най-касовия от 20 години — кината са препълнени, а много жени го гледат по няколко пъти", добави бившият президент.

Филмът е режисиран от Брет Ратнър и подкрепен от Amazon MGM Studios. Лентата проследява 20-те дни преди втората инаугурация на Тръмп и се смята за най-скъпия документален филм досега, като Amazon MGM Studios са платили 40 милиона долара за световните права и още 35 милиона за глобална маркетингова кампания.

Мелания Тръмп заяви, че се гордее с филма. Въпреки това, премиерата във Великобритания отбеляза значително по-ниски продажби, като на някои места са продадени само няколко билета за прожекция. Предпремиерното показване в Белия дом също предизвика интерес, като Доналд Тръмп публикува снимки и нарече филма „задължителен за гледане", добавяйки, че билетите „се разпродават бързо".