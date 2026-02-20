Фестивалът "Фреквенца" за първи път в България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Виртуозният тромпетист Сергей Накаряков води световни имена в зала „България"

Софийската филхармония с удоволствие партнира на второто издание на пътуващия фестивал "Фреквенца", който ще се проведе от 7 до 10 май в зала "България" - едно от най-емблематичните пространства на българския музикален живот, което естествено свързва историята и настоящето на класическата музика.

Фреквенца не е просто фестивал — това е среща на музикални езици, поколения и идеи, които търсят нова честота на общуване. Създаден като платформа за диалог между класическата традиция и съвременната чувствителност, фестивалът събира водещи международни музиканти около камерната музика като жива, отворена форма.

Под артистичното ръководство на световно признатия тромпетист Сергей Накаряков и виртуозната пианистка Мария Меерович фестивалът предлага програма, изградена около идеята за среща между различни инструментални светове — от струнни и клавир до брас — и репертоар, който се движи свободно между Бах, Бетовен и съвременната музика, между класическа форма и импровизация.

Фреквенца залага на камерния формат като пространство за концентрация и артистичен риск: място, в което музикантите не просто изпълняват, а мислят заедно, експериментират и изграждат нови връзки между произведенията и публиката. Програмата включва четири концертни вечери — от мащабно откриване със Софийската филхармония до интимни камерни срещи, експериментални програми и финал, който събира всички участници в общ музикален жест.

Програмата:

7 май 2026

Сергей Накаряков, Мария Меерович и приятели заедно със Софийската филхармония

Солисти: Мария Меерович – пиано, Барнабаш Келемен – цигулка, Борис Андрианов – виолончело, Сергей Накаряков – тромпет, Джин Цао – виолончело, Дейвид Тейлър – тромбон, Роман Шпицер – виола, Кевин Жу – цигулка, Алекс Сипягин – тромпет, Миша Циганов – пиано, Матю Джи - тромбон

Диригент: Фелипе Тристан

Лудвиг ван Бетовен – Концерт за цигулка, виолончело и пиано в до мажор, оп.56

Жан-Батист Арбан - Вариации по теми из операта „Норма" от Винченцо Белини, оп.187

Пьотър Илич Чайковски – „Пеццо капричиозо" оп.62 за виолончело и оркестър

Франц Шуберт – „Двойникът" из вокалния цикъл „Лебедова песен"- аранж. на Дейв Тейлър за бас тромбон

Макс Брух – Романс за виола и оркестър оп.35

Жорж Бизе/ Ф. Ваксман – „Кармен-Фантазия" оп.25

Уейн Шортър – „Infant Eyes"

Коул Портър – „Just one of those things"

8 май 2026

Фестивал Фреквенца - Гирлянда от сонети

Юли Галперин – Три сонета за тромпет и пиано

Солисти: Сергей Накаряков – тромпет, Мария Меерович – пиано

Бохуслав Мартину – Дуо за цигулка и виолончело №1, H.157

Солисти: Барнабаш Келеман – цигулка, Джин Чжао – виолончело

Итцхак Йедид – Пречистваща молитва

Солист: Саар Бергер – валдхорна

Йохан Себастиан Бах/Даниел Шнидер – „Пречисти се, сърце мое", „Пасторът Фидо", „Фуга"

Солисти: Сергей Накаряков – тромпет, Дейвид Тейлър – бас тромбон, Мария Меерович – пиано

Жан Франсе – Трио за цигулка, виола и виолончело

Солисти: Кевин Жу – цигулка, Роман Шпицер – виола, Борис Андрианов – виолончело

Молитва – „Нашият баща"

Павел Чесноков – „Ангелът плака"

Брас ансамбъл „Фреквенца"

Йоханес Брамс – Валдхорново трио, оп. 40 (аранж. за флюгелхорн)

Солисти: Сергей Накаряков – флюгелхорн, Барнабаш Келемен – цигулка, Мария Меерович – пиано, Матю Джи - тромбон

9 май 2026

Фестивал Фреквенца - Бунтовници

Алфред Шнитке – Сюита в старинен стил, оп. 80

Солисти: Джин Чжао – виолончело, Мария Меерович – пиано

Импровизация „The New Lusophone"

Солист: Роланд Сентпали – туба

Витолд Лютославски – „Буколики" – пет пиеси за виола и виолончелоСолисти: Джин Чжао – виолончело, Роман Шпицер – виола

Тоня Ко – "Glass Echoes"

Солист: Саар Бергер – валдхорна

Игор Стравински – „Италианска сюита" за цигулка и пиано

Солисти: Кевин Жу – цигулка, Мария Меерович – пиано

Дейвид Тейлър изпълнява Дейвид Тейлър (бас тромбон)

Лудвиг ван Бетовен – Струнно трио №3, оп.9

Солисти: Барнабаш Келеман – цигулка, Роман Шпицер – виола, Борис Андрианов – виолончело

Даниел Шнидер – Брас трио

Солисти: Алекс Сипягин – тромпет, Сергей Накаряков – флюгелхорн, Дейвид Телър – бас тромбон,Матю Джи - тромбон

10 май 2026

Фестивал Фреквенца - В преследване на хармонията

Райнхолд Глиер – Пет пиеси из „Осем пиеси за цигулка и виолончело"

Солисти: Кевин Жу – цигулка, Джин Чжао – виолончело

Антонин Дворжак – Клавирен квинтет №2, оп.81

Солисти: Барнабаш Келеман – цигулка, Кевин Жу – цигулка, Роман Шпицер – виола, Борис Андрианов – виолончело, Мария Меерович – пиано

Брас фюжън:

Солисти: Сергей Накаряков – тромпет/флюгелхорн, Алекс Сипягин – тромпет/флюгелхорн, Миша Циганов – пиано, Саар Бергер – валдхорна, Дейвид Тейлър – бас тромбон, Борис Андрианов – виолончело, Роланд Сентпали – туба, Матю Джи - тромбон

Паралелно с концертите фестивалът развива и образователна линия чрез майсторски класове, отворени за публика — важна стъпка към създаване на активна музикална общност и споделено знание.

Фреквенца гледа на класическата музика не като на затворен канон, а като на жив процес — честота, на която традицията и новите гласове звучат едновременно.

Билети за концертите са налични на касата на зала „България" и в Ивентим.